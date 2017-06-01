Под санкции США угодили еще три российские компании

Санкционный список пополнил один гражданин России — Игорь Мичурин.
Под санкции также попала "дочка" компании Худайнатова "ННК Приморнефтепродукт", говорится в сообщении на сайте Минфина, сообщает РБК.
Помимо ННК и ее "дочки" в список внесена зарегистрированной в Москве ООО "АРДИС-Подшипник". Ее обвиняют в связи с северокорейской торговой корпорацией "Тангун".
Санкционный список пополнил один гражданин России — Игорь Мичурин, его также обвиняют в связях с "Тангун". По данным сайта sbis.ru, Мичурин — генеральный директор ООО "АРДИС-Подшипник". В Минфине США утверждают, что Мичурин часто выступает в роли бизнес-партнера представителей "Тангун" в Москве.
Россиянин и компании внесены в так называемый список SDN: их активы при прохождении через американские банки должны быть заблокированы, американским гражданам и компаниям запрещено вести с ними дела.
Против корейской "Тангун" введены санкции Совета Безопасности ООН. Компания была включена в санкционный перечень 16 июля 2009 года как одно из юридических лиц, которые "являются участниками или обеспечивают поддержку, в том числе иными незаконными путями, программ КНДР, связанных с ядерным оружием, другими видами оружия массового уничтожения и баллистическими ракетами".
ННК Худайнатова попала под американские санкции за поставки нефти в КНДР, говорится в поясняющем сообщении Минфина: "ННК является российской компанией, которая заключила контракт на поставку нефти в Северную Корею и, как сообщается, отгрузила в Северную Корею нефтепродуктов на млн". Американское финансовое ведомство также заподозрило ННК в "вовлечении в обход санкций против Северной Кореи".
Эдуард Худайнатов возглавлял "Роснефть" в 2010–2012 годах, уступив этот пост Игорю Сечину. Он также некоторое время проработал первым вице-президентом компании. Худайнатов считается соратником Сечина.
Напомним, ранее в США сенаторы предложили ужесточить санкции против "враждебной и упрямой" России.