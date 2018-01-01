Порошенко подал в Раду срочный "валютный" закон: подробности

Законопроект был зарегистрирован в парламенте под №8152.

Петр Порошенко во время выступления в Радею. president.gov.ua

Президент Петром Порошенко подал неотложный законопроект о валюте на рассмотрение Верховной Рады.

Согласно сообщению на сайте парламента, законопроект был зарегистрирован под №8152.

Немногим ранее, 12 марта, президент на встрече с представителями бизнеса публично обратился к парламентарием с предложением утвердить законопроект, разработанный специалистами Национального банка Украины (НБУ).

"Руководство НБУ по моей просьбе разработало этот закон, он должен заменить устаревший валютный декрет кабмина от 1993 года", - заявил Порошенко.

По его словам, закон основан на принципе "разрешено все, что не запрещено.

"Закон отменяет валютный надзор для операций до 140 тыс. грн - это около 40% транзакций малого-среднего бизнеса", - подытожил президент.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Нацбанк планирует отменить обязательную продажу валютной выручки.