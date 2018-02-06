Нацбанк может отменить обязательную продажу валютной выручки

Исполняющий обязанности председателя Национального банка Украины Яков Смолий допускает, что НБУ может отменить норму об обязательной продаже валютной выручки уже в текущем году.

Об этом он сказал во время встречи с одной из фракций в парламенте, сообщает РБК-Украина.

"Наша задача — отменить обязательную продажу валютной выручки. Я думаю, в этом году мы этого добьемся", — заявил Смолий.

По его словам, эта норма является ограничивающим фактором для экспортеров украинской продукции и негативно влияет на увеличение объемов экспорта.

Стоит отметить, что согласно закону, Нацбанк может вводить требование обязательной продажи валютной выручки поступлений на шесть месяцев.

Напомним, в июне 2017 года НБУ понизил норму такой обязательной продажи с 65% до 50%, а затем продлил ее действие с 14 декабря 2017 года по 13 июня 2018 года включительно.