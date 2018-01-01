Путин продлил ограничения на транзит украинских товаров

Меры продлены еще на полгода, до 1 января 2019 года.

Президент России Владимир Путин продлил действие указа по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов при транзите украинских товаров через территорию России в Казахстан и Киргизию.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В прежней редакции меры по обеспечению безопасности России действовали с 1 января 2016 года до 30 июня 2018 года, теперь они продлены еще на полгода, до 1 января 2019 года.

Комплекс мероприятий, о которых идет речь, подразумевает перевозку товаров из Украины транзитом через Россию только с территории Беларуси.

С 1 января 2016 года Россия полностью запретила транзит украинского экспорта по российской территории. По подсчетам Минэкономразвития Украины, объем транзита составил около 1,8 миллиарда долларов в год, отмечает "Крым.Реалии". В ответ на это 2 января 2016-го Украина ввела импортные пошлины на спектр российских товаров и товарных групп в размере от 1,5 процента до 19 процентов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин присвоил нескольким частям российской армии названия украинских городов. Названия украинских городов были включены в почетные наименования частей в память об их участии в освобождении этих городов во время Великой Отечественной войны. Так, почетное имя "гвардейский Львовский" получил 6-й танковый полк российской армии, "гвардейский Житомирско-Берлинский" - 68-й танковый полк, "гвардейский Нежинский" - 163-й танковый полк.

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