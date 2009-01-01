Рада приняла закон о жилищно-коммунальных услугах

Согласно закону ЖЭКи должны лишиться монополии на рынке предоставления коммунальных услуг.

Заседание Верховной Рады, иллюстрация. Reuters Верховная Рада Украины поддержала в повторном втором чтении проект закона №1581-д "О жилищно-коммунальных услугах".

За такое решение проголосовали 262 депутата, пишет УНИАН.

Как заявила заместитель главы Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Алена Бабак, он направлен на реализацию ранее принятого закона об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме.

Согласно ему, ЖЭКи должны лишиться монополии на рынке предоставления коммунальных услуг. Но добиться этого, по мнению депутата, не удастся без принятия законопроекта "О жилищно-коммунальных услугах".

Бабак отметила, что неурегулированным остается вопрос заключения договоров по управлению многоквартирными домами и предоставлению жилищно-коммунальных услуг.

"В данном законопроекте о жилищно-коммунальных услугах мы предлагаем процедуры, как жители и потребители будут заключать договоры на получение всего комплекса услуг ЖКХ: на услуги по управлению, водоснабжению, теплоснабжению, обращению с отходами, газу и электрике", — сказала она.

Для этого, в частности, законопроект предлагает выделить из квартирной платы услугу по обращению с твердыми отходами. Также внедряется типовой договор на управление домом, который предусматривает прозрачное разделение тарифа с указанием размера платы за коммунальные услуги и платы за услуги по управлению.

"Человеку надо дать право посчитать, сколько стоит прямой договор, а сколько коллективный. Поэтому законопроект открывает возможности выбора для людей в многоквартирных домах… Услуги будут продаваться только по счетчикам", — отметила Бабак.

Отдельная часть законопроекта посвящена проверке качества коммунальных услуг.

Как указывается в пояснительной записке, законопроект регулирует отношения между потребителями и поставщиками коммунальных услуг, в том числе вопросы установки счетчиков и оценки качества оказания коммунальных услуг.

Законопроект также лишает местные органы власти права устанавливать тарифы на ряд услуг, которые выделяются из комплекса услуг ЖКХ и плата за которые формирует общий тариф по обслуживанию многоквартирных домов. В числе таких услуг: переработка и захоронение бытовых отходов, централизованное отопление и снабжение холодной водой и другие.

В законе предусматривается, что потребителям в многоквартирных домах тепловая энергия поставляется в соответствии с договором о предоставлении коммунальной услуги по поставке тепловой энергии. Также, устанавливается, что тарифы на тепловую энергию, которая производится и поставляется с помощью систем автономного отопления, формируются и устанавливаются отдельно для каждого многоквартирного дома, оборудованного системой автономного отопления, с учетом себестоимости производства и поставки тепловой энергии в таких системах, а также рентабельности субъекта хозяйствования, осуществляющее такую деятельность.

В частности, законопроект наделяет Кабинет министров правом устанавливать лишь порядок формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами. А конкретные тарифы устанавливают компании, которые по местному конкурсу получают право на предоставление населению услуг по сбору, переработке и захоронению отходов.