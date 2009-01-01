С декабря новый лоукостер запустит рейсы из Киева в Италию

В начале зимы нынешнего года в Украине начнет работать новый иностранный лоукост-авиаперевозчик

С декабря нынешнего года в Украину начнут осуществляться регулярные рейсы лоукост-авиаперевозчика Ernest Airlines.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба международного аэропорта "Киев" (Жуляны).

Известно, что перелеты будут выполняться из Киева в Милан и Неаполь трижды в неделю, а также дважды в неделю − из Львова в Неаполь и Венецию.

Первый рейс в Жуляны запланирован на 9 декабря из аэропорта Орио-аль-Серио имени Караваджо (Милан-Бергамо, Италия).

В целом перелеты из Львова в Неаполь будут осуществляться по вторникам, пятницам и воскресеньям, а рейсы из Львова в Венецию − по пятницам и воскресеньям. Перелеты из Киева в Неаполь и Милан будут осуществляться по средам, субботам и воскресеньям.

Перелет из столицы Украины в Неаполь будет стоить не менее 43 евро, а в Милан − 39 евро. Кроме того, самый дешевый билет из Львова до Неаполя будет стоить 44 евро, до Венеции - 41 евро, а до Милана - 49 евро.

Напомним, ранее "Главред" писал о том, что Украина оштрафовала российскую авиакомпанию за перелеты в Крым.