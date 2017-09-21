Украина оштрафовала российскую авиакомпанию на 10 миллионов за полеты в Крым

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск прокуратуры Автономной Республики Крым о взыскании с российской авиакомпании, которая совершает ежедневные полеты на временно оккупированную территорию Крыма, более 10 млн грн.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Авиакомпания-нарушитель не платила деньги за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации", — отметила она.

По ее словам, к рассмотрению этого дела в суде были привлечены также судебные органы Российской Федерации. В частности, арбитражный суд Москвы выполнил поручение украинского суда и вручил ответчику копию постановления о начале судебного процесса и исковое заявление прокурора.

Надлежащее уведомление авиакомпании-нарушителя о требованиях прокуратуры автономии предоставляет украинской стороне возможность запуска механизма взыскания указанных средств с должника на территории РФ, отметила Сарган.

Она также подчеркнула, что судами впервые принято решение в соответствии с начатой ранее прокуратурой Автономной Республики Крым процедурой привлечения авиакомпаний к ответственности за полеты над Крымом, которые осуществлялись в нарушение Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и Многостороннего соглашения об уплате маршрутных сборов 1981 года.

Напомним, за период введения санкций против авиакомпаний, нарушивших воздушное пространство Украины (полеты в аннексированный Крым, – ред.), Государственная авиационная служба Украины применила к ним более 20 тыс. штрафов на общую сумму 2,72 млрд грн.

Ранее в России предлагали полностью восстановить авиасообщение с Украиной.

фото: hyser.com.ua