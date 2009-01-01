Спецслужбы заподозрили известную платежную систему в финансировании терроризма

На "Электрум Пеймент Систем" завели уголовное дело.

Юрий Корж

Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины открыли уголовное производство в отношении платежной системы "Электрум Пеймент Систем" по подозрению в финансировании терроризма, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на свои источники в НБУ.

Уголовное производство зарегистрировано по статье 256 Уголовного кодекса Украины - содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

В частности, "Электрум Пеймент Систем" обвиняется в финансировании терроризма, махинациях с платежными картами в зоне АТО, осуществлении незаконных финансовых операций с "Л/ДНР" и пополнении счетов мобильных операторов.

Владельцем бизнеса является один из создателей "Global Money" Юрий Корж. В комментарии "Обозревателю" он опроверг данную информацию. "Это неправдивая информация. Я был директором до 2 августа 2016 года. Нынешним директором является Вячеслав Пожарский. Кроме того, насколько мне известно, компания "Электрум Пеймент Систем" добросовестно следует украинским законам", - заявил Юрий Корж.

Отметим, Корж в Украине известен как бывший муж известной телеведущей Оксаны Марченко. Он является основателем компании "Глобал Юкрейн" и множества товарных знаков.

Также в числе учредителей платежной системы - экс-глава правления "ВТБ Банка" Вадим Пушкарев и президент компании "Укр-Китай Коммуникейшин" Вячеслав Лысенко.