Топливный кризис в Крыму. Треть АЗС остались без бензина марки А-95

Дефицит А-95 возник из-за неорганизованности процесса поставки топлива.

В Крыму начался топливный кризис УНИАН

В последнее время в Крыму наблюдается нехватка бензина марки А-95.

Об этом сообщил коммерческий директор крупного крымского нефтетрейдера ТЭС Антон Раскин, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на "Интерфакс".

"70% заправок с топливом, 30% без топлива. Не хватает, не успеваем, завозим сейчас его бензовозами, вынуждены покупать на нефтебазах Краснодарского края", — заявил он.

Раскин выразил надежду, что ситуация изменится через неделю. Бывший "министр транспорта" Крыма Анатолий Цуркин уточнил, что дефицит А-95 возник из-за неорганизованности процесса поставки топлива в регион.

Напомним, ранее на территории оккупированного Россией Крыма произошло отключение электроэнергии.