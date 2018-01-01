Украина выплатила очередную часть долга МВФ

Всего в 2018 году Украина должна выплатить по валютным долгам 7,4 млрд долларов.

Петр Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард. president.gov.ua

Украина перечислила Международному валютному фонду еще 368 млн долларов в счет возврата основного долга.

Как сообщают Украинские новости со ссылкой на пресс-службу Нацбанка Украины, платеж в размере 257,25 млн СПЗ (спецправа заимствования) или около 368 млн долларов был проведен по программе stand by arrangement от апреля 2014 года. При этом отмечается, что следующий платеж в размере 114,333 млн СПЗ запланирован 1 июня.

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1 мая Киев перечислил МВФ 80,7 млн долларов регулярных платежей.

Напомним, глава Министерства финансов Александр Данилюк заявил о том, что Украина может получить еще один транш кредита МВФ в размере двух миллиардов долларов уже в мае-июне нынешнего года.

Стоит отметить, что в 2018 году Украине предстоит выплатить по валютным долгам 7,4 млрд долларов. При этом регулятор не ожидает сокращения международных резервов.

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