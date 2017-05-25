В Донецке горняки шахты Скочинского 4 месяца сидят без зарплаты: крепей нет, уголь девать некуда

Последний раз шахтерам дали деньги в феврале 2017-го — 3500 грн двумя частями.

Горняки, иллюстрация УНИАН

В Донецке насейчас работают 2 тыс. человек, добыча угля уменьшилась с 1,7 тыс. тонн в сутки в начале 2017 г. до 1 тыс. тонн.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, основной причиной резкого уменьшения добычи угля стало отсутствие товарно-материальных поставок с территории, подконтрольной Украине, а именно — леса для крепления горных выработок, что не позволяет проводить проведение монтажных работ под землей.

Ранее эти материалы для монтажных работ поставляли из Славянска (подконтрольная Украине территория), но в связи с запретом СНБО Украины на перемещение грузов на оккупированную территорию, они на шахту не поступают.

Последняя зарплата на шахте была в феврале 2017 года и составляла в среднем 8 тыс. рублей (около 3500 грн двумя частями в течение месяца). Восстановление выплат работникам шахты обещалось с мая, но по состоянию на 25.05.2017 выплата зарплаты руководством шахты не была осуществлена. В настоящее время добытый шахтой уголь отгружают предприятиям в ДНР — на "Ясиновский коксохимический завод" (Макеевка) и "Донецксталь-металлургический завод" (Донецк).

Руководство шахты обещает работникам наладить поставки леса с территории РФ, восстановление объемов добычи угля и выплату зарплаты "в самое ближайшее время". В то же время, кураторы от МГБ ДНР на шахте им. Скочинского в докладах на имя своего руководства отмечают высокий протестный потенциал среди работников шахты и рекомендуют срочно принять меры по выплатам задолженностей по зарплатам, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, месяцем ранее "Главред" сообщал, что была приостановлена работа шахт имени Скочинского и Засядько из-за загруженности складов при отсутствии схем сбыта продукции.