В Макеевке склады забиты углем, шахты стоят, а горняки требуют "украинских" зарплат

На оккупированной боевиками и российскими военными территории Донбасса продолжается процесс остановки производственной деятельности угледобывающих предприятий, работники которых отправляются в вынужденные неоплачиваемые отпуска.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны Украиныв Facebook.

Как стало известно украинской разведке, с 17 апреля начался перевод шахт ГП "Макеевуголь" в режим водоотлива. Приостановлена ​​также работа шахт имени Засядько и Скочинского из-за загруженности складов при отсутствии схем сбыта продукции.

А учитывая систематическую невыплату зарплаты (за март 2017-го дали только 50%) шахтеры направили в адрес "министерства угольной промышленности ДНР" коллективное обращение с требованием решить эту проблему и довести сумму выплат до размера украинских, добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что горняки шахты Засядько отказались сдать кровь раненым боевикам.