В Германии не хотят отказываться от строительства "Северного потока-2"

По словам Габриэля, на фоне напряженных отношений с РФ обсуждается вопрос отказа от либерализации газового рынка.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что нельзя из политических причин отказываться от проекта "Северный поток-2".

Он призвал соблюдать законы либерализации газового рынка, сообщает Интерфакс.

"Европа пошла по пути либерализации газового рынка, мы должны были принять определенные законы. Я считаю, что эти законы нужно соблюдать. Я считаю, что нельзя отказываться в силу политических интересов от либерализации рынка", — сказал министр.

По словам Габриэля, на сегодняшний день на фоне напряженных отношений с Россией обсуждается вопрос отказа от принципа либерализации газового рынка.

"Я считаю, что это неправильная интерпретация третьего пакета по энергетике. Я против таких мер и считаю, что наша задача создать такую инфраструктуру, чтобы нас никто не мог шантажировать", — подчеркнул глава МИД Германии.

Ранее российские СМИ рисали о том, что в Европе отказались давать деньги "Газпрому" на строительство "Северного потока-2".

Также отмечалось, что Европейский Союз не нуждается в российском проекте "Северный поток-2" с экономической точки зрения, который РФ планировала построить в обход Украины.

Президент Петр Порошенко заявлял, что проект "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Европейского союза и Украины.

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