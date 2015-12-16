Порошенко назвал угрозу для безопасности ЕС и Украины

Проект "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Европейского союза и Украины, заявил президент Петр Порошенко.

Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером сегодня в Брюсселе, передает УНИАН.

"По проекту "Северный поток-2", мы четко заявляем, что обеспокоены им", — заявил он. По словам Порошенко "Северный поток-2" может привести к тому, что будет разрушена украинская и европейская энергетическая безопасность.

На міні-саміті "Україна-ЄС" говоритимемо про загрозу, яку становить "Південний потік-2" для безпеки в Європі — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 декабря 2015

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк Украина обращается к европейским партнерам "с тем, чтобы проект "Северный поток-2" прошел жесткую инспекцию.