В НБУ рассказали, как гривна сумела отыграть потерянные с начала года позиции

Кроме того, представители госрегулятора рассказали об объемах валютных закупок в январе.

Инфотаблица возле пункта обмена валют telegraf.com.ua

Давление, оказываемое девальвацией на гривну на валютном рынке во второй половине января, ослабло, что и позволило быстро вернуть ее обменный курс по отношению к доллару на потерянные с начала года позиции.

Об этом гласит макроэкономический и монетарный обзор Нацбанка Украины за минувший месяц, опубликованный на официальном интернет-портале госрегулятора.

По оценкам аналитиков НБУ, девальвационное давление на гривну было вызвано серьезными объемами бюджетной экспансии в конце декабря прошлого года, невысоким уровнем предложения валюты из-за сезонного снижения деловой активности, а также сезонного ухудшения курсовых ожиданий населения.

Как сообщают представители государственного регулятора, всю вторую половину января ими осуществлялось сглаживание чрезмерных колебаний курса. Кроме того, в самом конце месяца была возобновлена массовая закупка валюты для пополнения резервов. В целом по итогам января НБУ продал на 89,8 млн долларов США больше, нежели приобрел.

Напомним, ранее о причинах, вызвавших падение курса гривни, рассказал премьер-министр Владимир Гройсман.