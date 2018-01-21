Гройсман рассказал о причине падения курса гривни

Падение курса гривни вызвано снижением объемов экспорта в январе текущего года и продолжением выплат за границу, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Если идет снижение экспорта, то меньше валюты приходит в Украину. Есть внешние выплаты, которые осуществляет Украина... Тут есть определенный дисбаланс и потому возникают определенные колебания курса, который достаточно гибок", — сказал Гройсман в интервью телеканалу ICTV.

Гройсман добавил, что когда все "начинает работать нормально, когда мы начинаем экспортировать, сохранять баланс — ситуация (курс, — ред.) снижается, и становится в прогнозируемых рамках".

Он добавил, что в прошлом году "было то же самое".

"Конец 2016-го и начало 2017-го — тоже говорили, что будут колебания и прочее", — отметил Гройсман.

На уточняющий вопрос, настроен ли он оптимично в этом вопросе, отметил: "Абсолютно".

Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанк продолжает опускать официальную гривню.