Сегодня, 09:04 RSS

В парламенте Канады ратифицировали Соглашение о свободной торговле с Украиной

Сегодня, 07:17

Документ является знаком поддержки нашей страны, считает Шевченко.

Украина, Канада
Флаги Украины и Канады, иллюстрация civilforum.com.ua
В Канаде Палата общин (одна из составляющих парламента наряду с Сенатом и монархом, представленным генерал-губернатором) ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Украиной.

Об этом в Twitter написал посол нашей страны в Канаде Андрей Шевченко.

В то же время дипломат уточнил, что документ является знаком солидарности и поддержки.

"Для завершения процедуры ратификации в Канаде остается решение Сената и подпись генерал-губернатора", — говорится в сообщении.

Напомним, договор о свободной торговле между Украиной и Канадой был подписан 11 июля 2016 года. Позже президент Петр Порошенко одобрил закон "О ратификации Соглашения о зоне свободной торговли..." и внес на рассмотрение Верховной Рады.

Теги:  
Канада, Украина, парламент, Палата общин, Шевченко, соглашение, торговля
ПО МАТЕРИАЛАМ: