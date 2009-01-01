В парламенте Канады ратифицировали Соглашение о свободной торговле с Украиной

Документ является знаком поддержки нашей страны, считает Шевченко.

Флаги Украины и Канады, иллюстрация civilforum.com.ua

В Канаде Палата общин (одна из составляющих парламента наряду с Сенатом и монархом, представленным генерал-губернатором) ратифицировала

Об этом в Twitter написал посол нашей страны в Канаде Андрей Шевченко.

В то же время дипломат уточнил, что документ является знаком солидарности и поддержки.

"Для завершения процедуры ратификации в Канаде остается решение Сената и подпись генерал-губернатора", — говорится в сообщении.

Для завершення процедури ратифікації у Канаді залишається рішення Сенату і підпис генерал-губернатора. @Verkhovna_Rada, слово за Тобою:) — Andriy Shevchenko (@AShevch) 14 лютого 2017 р.

Напомним, договор о свободной торговле между Украиной и Канадой был подписан 11 июля 2016 года. Позже президент Петр Порошенко одобрил закон "О ратификации Соглашения о зоне свободной торговли..." и внес на рассмотрение Верховной Рады.