В Siemens обвинили Россию: испортила доверительные отношения, существовавшие 160 лет

В Siemens после истории с поставкой турбин в Крым "сделали выводы".

В Siemens обвинили Россию Reuters

При сотрудничестве с клиентами из РФ немецкий Siemens будет действовать более "осмотрительно" после скандала вокруг поставки вопреки санкциям немецких турбин в оккупированный Крым.

Об этом главный исполнительный директор Siemens Джо Кезер рассказал в интервью немецкому журналу Spiegel, сообщает "Главком".

"В любом случае сформированные в течение более 160 лет наши доверительные отношения с Россией были испорчены", — отметил он, подчеркнув, что это был не "мелкий проступок".

"С другой стороны, целая страна с ее лояльными и надежными клиентами не может быть подвергнут всеобщему осуждению", — отметил Кезер. В Siemens, по его мнению, "должны думать о сотнях и тысячах работающих на заводах людей, которые теряют работу", когда немецкая компания "слишком остро реагирует" на то, что случилось.

Однако в Siemens, по его словам, после истории с поставкой турбин в Крым "сделали выводы".

В качестве примера он назвал выход немецкой компании из совместного предприятия с "Силовыми машинами" — "Сименс технологии газовых турбин". В нем, как уточнил Кезер, Siemens оставил только "надзорный персонал".

"Кроме того, мы изучили всех партнеров и лицензиатов в России. В будущем мы будем сохранять фактическое право распоряжаться поставленной клиентам оборудованием, пока не будет установлена его дальнейшая судьба или оно будет подключено к сети", — рассказал Кезер, подчеркнув, что с подобной концепцией также должен будет согласиться "соответствующий партнер".

Напомним, ранее сообщалось, что Россию наказали за поставки немецких турбин в Крым.