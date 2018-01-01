В Украине модернизировали процедуру получения справки о размере пенсии и зарплаты

Также до конца года появятся новые сервисы защищенной коммуникации с украинцами.

Справку о размере пенсии и зарплаты можно будет получить онлайн. ubr.ua

Уже через месяц Пенсионный фонд запустит сервис, позволяющий дистанционно получать справки о размере пенсий и зарплат, а также об уплаченных взносах.

Об этом рассказал председатель правления Пенсионного фонда Алексей Зарудный, пишет УНН.

"Пенсионный фонд расширяет перечень услуг, предоставляемых дистанционно. В частности, для пользователей веб-портала Пенсионного фонда через месяц будет запущен сервис дистанционного получения справок о размере пенсий, размере заработной платы и уплаченных взносах", – пояснил чиновник.

Также до конца года появятся сервисы защищенной коммуникации с украинцами через мессенджеры, sms-сообщения и контакт-центр ПФУ.

Ранее в Минсоцполитики назвали условие начисления субсидий и трудового стажа "заробитчанам". Информацию озвучил руководитель ведомства Андрей Рева.

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, когда повысят пенсионный возраст для украинцев. По мнению Ревы, проведенная реформа пенсионной сферы позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста.