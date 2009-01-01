В Украине запретили работать с банкнотами и монетами РФ с изображением оккупированного Крыма

Запрет касается проведения кассовых, валютно-обменных и других операций с банкнотами и монетами ЦБ РФ.

НБУ запретил работать с банкнотами с оккупированным Крымом фото: vlasti.net

Украинским банкам запрещено проводить операции с банкнотами и монетами Российской Федерации , на которых изображены объекты, расположенных на оккупированной территории Украины.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Национального банка.

Запрет касается проведения кассовых, валютно-обменных и других операций с банкнотами (банковскими билетами) и монетами Центрального банка Российской Федерации с изображением карт, символов, зданий, памятников и других объектов, расположенных на оккупированных РФ административно-территориальных единицах Украины, или содержащих тексты, касающиеся оккупации.

Решение НБУ стало ответной реакцией на заявление центробанка РФ 12 октября о введении в обращение новых банкнот номиналом 200 рублей с изображенными на ней символами оккупированного Севастополя: Памятника затопленным кораблям и вида на Херсонес Таврический.

Ссылаясь на постановление №103, вступающее в силу с 17 октября, Нацбанк отметил, что запрет также распространяется на операции купли-продажи наличной валюты между банками и переводы "Укрпочты", которой запрещено принимать и выдавать соответствующие банкноты и монеты.

Национальный банк подчеркивает, что принял такое решение с целью защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, руководствуясь требованиями Конституции и действующего законодательства нашей страны, включая Закон Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что суд запретил российскому "Сбербанку" использовать в Украине свое наименование.