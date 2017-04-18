Суд запретил российскому "Сбербанку" использовать в Украине свое наименование

Хозяйственный суд Киева признал недействительными десять торговых марок украинского дочернего банка российского "Сбербанка", в связи с чем финучреждение лишилось доменного имени sberbank.ua и не может использовать торговую марку "Сбербанк".

Об этом сообщила пресс-служба "Ощадбанка", который подал соответствующий иск в суд о защите своей торговой марки "Сбербанк", единственным законным владельцем которой он является на территории Украины по свидетельству №82116 от 10 сентября 2007 года.

"Мы отстояли законные интересы "Ощадбанка", а с ними и интересы миллионов украинцев, чтобы они не были введены в заблуждение. Ведь торговая марка "Сбербанк" принадлежит исключительно Государственному сберегательному банку Украины. Нам удалось четко обосновать свою правовую позицию, предоставить убедительные письменные доказательства суду и аргументировать значительные недостатки доказательств и позиции оппонентов", — прокомментировал решение глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.

Напомним, ранее "Сбербанк" объявил о продаже украинской "дочки".