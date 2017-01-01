"Все падает и только гривна растет". В соцсетях насмешками встретили новость об обвале курса биткоина

За одни сутки самая популярная в мире криптовалюта подешевела на три тысячи долларов.

За минувшие сутки курс биткоина упал на на 3 тысячи долларов 24СМИ

Курс цифровой валюты биткоин во вторник, 6 февраля, снизился до 5992 долларов США.

Таким образом, как сообщают журналисты посвященного криптовалютам портала CoinDesk, за одни сутки биткоин подешевел на три тысячи долларов - более чем на 20%.

Данная новость вызвала бурные обсуждения в украинском сегменте соцсети Facebook.

"Биткоин сегодня грохнулся уже меньше 6 тыс баксов. Вчера индекс Доу тоже лихо закатился на 1500 пунктов. Судя по всему год будет более турбулентным на мировом рынке, что создаст дополнительные проблемы для сырьевых сатрапий вроде Украины. Пацаны, купившие биткоин - помните, что трудности укрепляют характер, а вера позволяет пережить трудные времена. Слава Україні! Гуртуємось, чистимо зброю", − написал политолог и руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

"Курс битка и индексы на мировых биржах по состоянию на сейчас. Если у вас есть хоть капля жалости, деньги отправляйте в фонд психологической реабилитации жертв криптолихорадки", - написал он немного позднее и присовокупил к посту график изменения курса биткоина и актуальную карту индексов на мировых биржах.

"Долар падает, нефть падает, биток падает. И только гривна растет", − иронично прокомментировал новость журналист Александр Верголяс.

"А уже можно начинать скандировать: "Верните биток по 8.0? Или еще подождать", − такое насмешливое сообщение опубликовала пользовательница Юлия Терещенко.

Напомним, ранее нобелевский лаурет предрек незавидную судьбу биткоину.