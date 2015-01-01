Всемирны банк даст "Нафтогазу" более 478 миллионов на закупку газа

Коболев сообщил, что "Нафтогаз" подписал кредитное соглашение на 478,285 млн евро.
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подписала кредитное соглашение на 478,285 млн евро с Международным банком реконструкции и развития по проекту финансирования импорта газа.
Об этом написал председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.
"Последняя подпись в этом году", — написал Коболев.
Напомним, для закупки природного газа у России в течение отопительного сезона "Нафтогаз Украины" уже получила на свои счета 500 млн долл.