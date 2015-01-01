Всемирны банк даст "Нафтогазу" более 478 миллионов на закупку газа

Коболев сообщил, что "Нафтогаз" подписал кредитное соглашение на 478,285 млн евро.

фото: investgazeta.net Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подписала кредитное соглашение на 478,285 млн евро с Международным банком реконструкции и развития по проекту финансирования импорта газа.

Об этом написал председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"Последняя подпись в этом году", — написал Коболев.

Напомним, для закупки природного газа у России в течение отопительного сезона "Нафтогаз Украины" уже получила на свои счета 500 млн долл.