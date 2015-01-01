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Выйти из замкнутого круга. Как Украина может решить проблему госдолга

Сегодня, 15:10

Последним источником оплаты этих долгов остается украинская земля, говорит Виктор Суслов.

Виктор Суслов
Виктор Суслов Главред
Из-за взятых у международных финансовых организаций кредитов Украина попала в спираль наращивания долгов.

Об этом заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Виктор Суслов рассказал на чате в "Главреде".

"Чтобы решить проблему государственного долга, как раз нужно было бы прекратить этот долг наращивать, то есть отказаться от внешних заимствований. Однако Украина не может этого сделать — нам нечем будет оплачивать импорт, нам нечем будет возвращать внешние долги", — говорит экономический эксперт.

"Поэтому Украина действительно попала в замкнутый круг, а точнее — в спираль наращивания долгов. Последним источником оплаты этих долгов остается украинская земля", — поделился мнением экс-министр экономики.

"Поэтому, очевидно, украинской власти рано или поздно придется принять решение о разрешении продажи земель сельскохозяйственного назначения иностранным собственникам", — подытожил Виктор Суслов.

Напомним, ранее экс-министр рассказал, насколько катастрофична для Украины проблема госдолга.

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Суслов, эксперт, экономист, госдолг, земля, кредит
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