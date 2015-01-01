Захарченко нарисовал рост экономики ДНР на 50% и похвастался интеграцией "в Россию"

Предприятия ДНР смогли перенастроить свои рынки сбыта на Россию, рассказал главарь донецких террористов.

Александр Захарченко novostimira.net

По итогам 2016 года экономика террористической ДНР якобы увеличилась на 52%.

Об этом заявил главарь ДНР Александр Захарченко, сообщают ресурсы сепаратистов.

"2016 год — это год стабилизации, в первой половине текущего года мы смогли сказать, что экономика стабилизировалась. Во многом это произошло благодаря интеграции нашей экономики в Российскую Федерацию. Предприятия ДНР смогли перенастроить свои рынки сбыта на Россию. Это дало дополнительный доход в республиканский бюджет. По итогам года рост экономики увеличился до 52%. Это очень большой показатель", — заявил главарь ДНР.

Напомним, ранее Захарченко заявил, что в случае "нападения" украинской армии на "республику", российско-террористические группировки захватят Киев.