Популярная немецкая актриса оказалась агентом КГБ

Она была завербована в качестве агента КГБ ее менеджером Хансом Хоффмайстеро.
Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на The Guardian.
Одна из самых знаменитых немецких актрис поствоенного периода Марика Рекк была членом сети агентов "Крона" (во главе с Яном Черняком по прозвищу "Человек без тени" — Ред.) и сотрудничала с Комитетом государственной безопасности (КГБ) СССР с 1940-х годов.
"Крона" отвечала за передачу данных военной разведки, включая информацию о плане Барбаросса, и Курской битве.
Сеть включала около 35-ти агентов, включая банкиров, военных чиновников и секретарей.
Она родилась в Каире в 1913 году у венгерских родителей и провела свое детство в Будапеште.
Издание пишет, что она была завербована в качестве агента КГБ ее менеджером Хансом Хоффмайстером, который тоже работал на советскую разведку. Какую роль она играла в этом и какую информацию могла бы передавать в Москву, остается неясным.
Также по данным документов, ее супруг, режиссер Георг Якоби, тоже работал на советскую разведку.
Напомним, американский сенатор раскритиковал Путина: бандит, убийца и агент КГБ.