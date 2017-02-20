Популярная немецкая актриса оказалась агентом КГБ

Она была завербована в качестве агента КГБ ее менеджером Хансом Хоффмайстеро.

Марика Рекк theguardian.com

Актрисаоказалась советской шпионкой, входившей в группу "Крона".

Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на The Guardian.

Одна из самых знаменитых немецких актрис поствоенного периода Марика Рекк была членом сети агентов "Крона" (во главе с Яном Черняком по прозвищу "Человек без тени" — Ред.) и сотрудничала с Комитетом государственной безопасности (КГБ) СССР с 1940-х годов.

"Крона" отвечала за передачу данных военной разведки, включая информацию о плане Барбаросса, и Курской битве.

Сеть включала около 35-ти агентов, включая банкиров, военных чиновников и секретарей.

Она родилась в Каире в 1913 году у венгерских родителей и провела свое детство в Будапеште.

Издание пишет, что она была завербована в качестве агента КГБ ее менеджером Хансом Хоффмайстером, который тоже работал на советскую разведку. Какую роль она играла в этом и какую информацию могла бы передавать в Москву, остается неясным.

Также по данным документов, ее супруг, режиссер Георг Якоби, тоже работал на советскую разведку.

Напомним, американский сенатор раскритиковал Путина: бандит, убийца и агент КГБ.