Российский писатель: В РФ множество желающих воевать на Донбассе

По словам Прилепина, целью российско-террористических является установление в Украине власти, полностью подконтрольно России.

Об этом он сказал в интервью "Комсомольской правде".

"По моей инициативе уже создано подразделение и мы будем стремиться к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин. Здесь 90 процентов — мужики повоевавшие. Большинство — местные. Я знал, где взять этих людей. Причем мы могли, конечно, предоставить людей гораздо больше. Но сказали: нужен батальон. Собрали батальон", — рассказал террорист.

Он уверяет, что в России множество желающих воевать на Донбассе: "В России из числа товарищей просто очередь стоит: ребята, возьмите нас, мы хотим, мы приедем. Товарищей по разнообразной бывшей политической и околополитической деятельности огромное количество".

Также, по словам Прилепина, целью российско-террористических является установление в Украине власти, полностью подконтрольно России. Киев — конечная цель. Скрывать не станем... Киев — русский город. Русский украинский город. Наше дело маленькое. Наверху решат (...) Вся Украина — цель. Никакой другой цели быть не может", — добавил он.

Напомним, известный писатель рассказал, как Украине победить в войне с Россией.