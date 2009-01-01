Российский режиссер сделал скандальное заявление по Украине

Бортко заявил, что испытывает удовольствие от скандала в Украине вокруг Саакашвили.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, известный режиссер, народный артист РФ Владимир Бортко заявил, что украинцы — это южная ветвь русского народа, а Украина рано или поздно все равно вернется в "родную гавань".

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Время покажет" на пропагандистском "Первом канале", сообщает Обозреватель.



Отвечая на вопрос ведущего о "постановке" прорыва экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в Украину, Бортко ответил: "Скажу не как режиссер, а как человек, проживший в Украине достаточно долго. Я считаю, что никакой Украины нет, украинцев тоже нет. Есть южная ветвь русского народа, и когда-то мы все равно объединимся".

"Вплоть до того, что принадлежало в результате Польше: то есть Львов и все остальное", — добавил он.

Он также заявил, что испытывает удовольствие от скандала в Украине вокруг Саакашвили.

"Это все мне очень нравится. Я к этому отношусь очень хорошо по одной простой причине: чем больше будет вот такого в Украине, тем скорее она вернется в свою гавань, в нашу семью. Чем больше, тем лучше", — резюмировал народный артист России.

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Видео: Первый канал