Саакашвили на границе. Прорыв из ниоткуда в никуда?

Прорыв украинской границы Михаилом Саакашвили и его политпартнерами в Шегинях стал неожиданной точкой разворачивания альтернативной политической реальности. Альтернативной, в первую очередь, для нашей правящей "картельной партии" и лично для Петра Порошенко.

Логика Банковой, вероятно, была в том, чтобы любым способом не пустить Саакашвили в Украину и сама проблема через месяц-два сойдет в маргинес и рассосётся. Но, оказалось, что проблема не только не рассосалась, но и превратилась в "злокачественную" опухоль. Теперь власть находится в цугцванге: любое решение проблемы — заведомо плохое решение. И плохое не только для власти, но и для страны.

Для начала определимся с целями и возможностями Порошенко и его партнеров. Идеальным сценарием для Банковой было бы арестовать Саакашвили и выслать его в Польшу как нелегала. Или, в худшем случае — экстрадировать в Грузию. Я знаю, что сегодня об этом всерьез подумывают в некоторых властных кабинетах. Возможно, так можно было бы сделать, если бы не было прорыва и Саакашвили мирно прошел границу.

Теперь же Михо придется отбивать силой у сторонников и нардепов. И делать это в прямом эфире. Естественно, можно заставить 112-й, "Прямой", 5-й, "Интер" или 1+1 не показывать весь этот цирк в эфире, но, хвала Цукербергу, есть прямой стрим в Фейсбуке и избежать огласки будет невозможно.

Это относится и к репрессиям в отношении участников "прорыва". Полиция открыла уголовное производство по ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу). Прокуратура угрожает обращением в ВР с требованием снять неприкосновенность с депутатов, сопровождавших Саакашвили. Участникам акции грозит не только админответственность (например, эту меру могут применить против Саакашвили), но и вполне уголовные статьи, которые используют для наказания организаторов нелегального трафика и торговли людьми.

Если по этим производствам начнут хватать людей, можно будет ожидать новую волну протестов. Каждый арест, каждый суд над активистом прорыва станет точкой мобилизации антипрезидентских сил.

Некоторые общественники обращаются к власти с призывом "отыграть ситуацию" назад. По умолчанию спустить на тормоза уголовные дела, ограничиться админпротоколами в отношении участников "прорыва". Предоставить Саакашвили возможность в судах доказывать свое право на гражданство Украины. Принести извинение за действия руководства "Укрзалізниці" и "минирование" пограничного пункта. Но на Банковой на такую тонкую игру не способны.

Вся эта история с задержкой "Интерсити" напоминает майдановскую "Елку" или историю с самолетом Виталия Кличко, который летел на Майдан в 2013 году. Как верно заметил Сергей Сидоренко, история 24 ноября 2013 года почти до мелочей напоминает ситуацию с Саакашвили и "Интерсити", прорыв границы и пр. Напомним, что тогда Пограничная служба также утверждала, что Кличко нарушил режим пересечения границы, потому как просто перешагнул турникет и прошел границу без процедуры регистрации в аэропорту Кривого Рога (туда был направлен самолет вместо "Борисполя").

Методы противодействия угрозам режиму со времен Януковича не изменились. Но теперь они выглядят смешным фарсом. Тогда, в 2013 году, запреты и ограничения гармонично сочетались с образом и репутацией прошлой власти. Сегодня, в 2017 году, они вызывают смех и серьезно не воспринимаются обществом. Власть становиться смешной. И это очень опасно для Порошенко и "картельной партии".

Воспользуются ли ситуацией Саакашвили, Тимошенко, Садовой и др.? На мой взгляд, единственная возможность у этой коалиции — формирование широкого движения по типу "Украина без Кучмы" и повышение ставок.

Требование досрочных парламентских и президентских выборов, диффузный Майдан в регионах, формирование уличной протестной повестки. Отставка Порошенко — как единая цель кампании. Это игра в среднюю дистанцию. Тут нужны крепкие нервы, готовность идти на жертвы и непопулярные решения, риск оказаться снова за решеткой. Но главное — ресурсы, чтобы создавать инфраструктуру протеста.

В обществе накопилось довольно много протестной энергии. До сих пор она не имела политической привязки и более была ориентирована на точечные действия. Люди боялись протестовать, потому что сам по себе протест может обрушить остатки государственности в Украине. Пока не проросла новая система, ломать старую многие не хотели. Но новое не прорастает само.

Общество не хотело инвестировать свою злость на ситуацию, войну, бедность, нестабильность в политиков. Недовольство уходило в корни общества. А палаточный лагерь сторонников Саакашвили в Краковце напомнил рассерженным гражданам стихию Майдана. "Прорыв" принес ощущение победы над режимом. Пусть временной, пирровой, но победы. Теперь раскрутить широкое протестное движение станет проще чем несколько месяцев до того.

Ресурсы для такого дела найдутся довольно быстро. Олигархический консенсус нарушен. Банковая уже предприняла шаги по демонтажу соглашений, которые способствовали утверждению этой же власти. В стране возникла целая группа "обманутых вкладчиков" действующего режима. И они уже готовы скинуться чтобы эту власть поменять.

Но во всей этой истории есть два "но".

Во-первых, наши оппозиционеры не способны играть в среднею дистанцию. Они даже в короткую не добегают до средины забега. Крики "Юлю геть" на Шегинях — это только первая реакция. Большинство лидеров оппозиционных политпроектов имеют устойчивый антирейтинг. Их присутствие в проекте будет только снижать его электоральную и мобилизационную привлекательность. Сколько просуществует альянс Саакашвили — Тимошенко — Садового? Неделю? Две? Полгода? Когда противоречия и лидерские амбиции развалят этот конгломерат? Не нужно быть политтехнологом, чтобы предвидеть массированную кампанию "разделяй и властвуй" со стороны Банковой.

Во-вторых, украинское гражданское общество все еще не сформировало альтернативную программу, которая должна поставить в определенные рамки весь политикум. Речь идет о новом общественном договоре и Конституанте. Если в этот раз мы снова упустим шанс и отдадим власть популистам-политиканам и их пустым барабанам из общественной обслуги, то другой возможности может уже и не быть.

В-третьих, не нужно сбрасывать со счетов и то, что в итоге всего этого "прорыва" мы можем получить настоящую диктатуру. И не важно, будет ли это успешный однотуровый предприниматель с сильной рукой или женщина с косой.

Тогда "прорыв" на украинско-польской границе действительно окажется Пелевинским прорывом "из ниоткуда в никуда".