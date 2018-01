Tarabarova: мое оружие — моя музыка, и оно со мной

"Я — за запрет на въезд в Украину для российских артистов, которые нарушили наши законы. Если мы не будем защищаться и показывать свой характер, с нами не будут считаться", — говорит певица.

Tarabarova Главред

На сайте " Главред " состоялся чат с певицей и композитором, автором неофициального гимна АТО "Повертайся живим"Общаясь с читателями, она рассказала, что позволяет ей не чувствовать страха, выступая на "нуле" перед украинскими военными, когда война перестала на Донбассе перестала для нее быть чем-то отдаленным, а стала личной, готова ли она защищать свою землю с оружием в руках, приглашают ли ее с концертами в Россию, а также о том, как создавалась песня-оберег для наших военных. Кроме того, гостья "Главреда" рассказала, почему в Украине еще долго будут любить простую, без особого смысла музыку, что считает "музыкальным фаст-фудом", а также каков ее собственный "формат" музыки.

Представляем стенограмму чата с Tarabarova.

Rika: Света, вы, как никто другой, часто выступаете перед военными, не побоялись поехать поддержать наших ребят даже на "нуле"… Скажите, что вам обычно дается сложнее всего в этих концертах? Ведь концерт в блиндаже — совсем не то, что "мирный" концерт в тылу… Какие мысли возникают, когда видите войну собственными глазами?

Tarabarova: Совершенно не страшно, потому как именно на "нуле" я встречаюсь с настоящими мужчинами, которые защищают нас с вами. И спеть для них, сказать теплые слова, которые передают им люди, сказать от себя им огромную благодарность — это самое малое, что я могу сделать. Все ребята, которые рискуют своими жизнями, своими судьбами, вдохновляют на такие песни как "Повертайся живим", "Хочу жити без війни", "Любов"... Что говорить, лучше взять и послушать, ведь второй студийный альбом "Вірю. Знаю" я посвятила нашим защитникам.

Alika: Коли війна на Донбасі припинила для вас бути чимось віддаленим, а стала чимось особистим, коли не можна було лишатися осторонь і мовчати або говорити "я за мир і поза політикою"?

Tarabarova: Вона ніколи не була для мене чимось віддаленим. Від самого початку я відчувала біль і страждання людей, дітей, які опинилися в центрі жахливих подій. На своїх концертах перші слова, з якими я звертаюся до людей:: "Привіт, мої рідні люди!". Я кажу так, бо я відчуваю, що всі ми — рідні. І це відчуття у мене з дитинства. Від мами і тата.

Dara: Света, после чего вами были написана песня "Повертайся живим"? Что значит она для вас? Как на нее обычно реагируют слушатели во время ваших выступлений, к примеру, в Киеве, а как — военные?

Tarabarova: Песня "Повертайся живим" была написана во время страшных событий Иловайского "котла". Она родилась мгновенно, как крик души. На следующий день в студии я ее записала. И к вечеру мы приняли решение выставить ее в YouTube, но не писать мое имя, потому как боялись, что многие воспримут это как пиар. Мы выставили ее под названием ТО "Повертайся живим" и в описании обратились к людям: "Если тебе понравилась эта песня, и, если тебя зацепило, отправь смс на номер украинской армии — 565. Помоги нашим воинам".

Песня стала неофициальным гимном АТО. Уже несколько лет, когда я ее пою, где бы я ни пела ее — в Киеве, в Мариуполе, во Львове — в любой точке Украины или за ее пределами, с первых нот люди встают. Весь зал стоит до конца песни, как дань всем тем, кто отдал свою жизнь за независимость.

А для военных эта песня — оберег. Они постоянно рассказывают мне истории, как одного она спасла после бомбежки, как они вместе слушали ее в окопах всей ротой… То есть это уже давно не просто песня.

polit_ua: Світлано, а Ви б могли взяти до рук зброю, аби захистити свою землю? І якщо так, то яка межа має бути перейдена, коли Ви не зможете вчинити інакше?

Tarabarova: Моя зброя — моя музика, і вона зі мною.

Sidor: Как вы относитесь к запретам на въезд в Украину для российских артистов? Кто и в чем выигрывает от такого решения? А главное — выигрывает ли слушатель, зритель?

Tarabarova: Отношусь положительно, то есть я — за запрет на въезд в Украину для российских артистов, которые нарушили наши законы, в частности, поддержали аннексию Крыма. Ведь если мы не будем защищаться и показывать свой характер, с нами не будут считаться.

Wrangler: Не секрет, что среди ваших коллег по сцене немало остается равнодушными к тому, что происходит сейчас в Украине, которые просто ждут, когда все это закончится, не вникая в процессы вокруг… Что, на ваш взгляд, можно сделать, чтобы расшевелить таких людей? Да и надо ли?

Tarabarova: Не нужно. Выбор делает каждый самостоятельно. Откликнулись не трусы, те, кому не все равно, те, кто хочет растить своих детей здесь, дома. А некоторые просто продолжают зарабатывать. Я свой выбор сделала еще в 2013-ом.

polit_ua: Вам як співачці дуже не вистачає російського ринку? Чи трапляється, що кличуть туди виступити?

Tarabarova: Перші декілька років постійно були запити, адже мої пісні стояли у Росії у хіт-парадах, номінувалися у преміях. Але я для себе чітко вирішила, що не можу їздити з концертами в країну-агресор, коли гинуть наші хлопці.

Vira_Datsiuk: Світлано, а ви змогли б жити не в Україні, а деінде в іншій країні? З'являлося колись бажання емігрувати? І наскільки сильний ваш зв'язок із малою батьківщиною — Херсоном?

Tarabarova: Чим більше подорожую, тим всім серцем розумію, що втомлююся бути за кордоном, хочу додому. Бажання емігрувати було в дитинстві — хотіла поїхати в США. Але потім зрозуміла, що краще приїжджати туди в якості туриста і завжди повертатися додому.

Зв'язок із Херсоном сильний, тому що там — моя родина. Там чомусь я пишу дуже багато текстів пісень і музики. Наприклад, "Світло в тобі", "Мир всем" та інші.

Sonita: Присоединившись к такому проекту как "Дети необъявленной войны", Вы, наверняка, много общаетесь с детьми из зоны АТО или прифронтовых городов. Поделитесь Вашими впечатлениями: чем, по вашим наблюдениям, отличается такой ребенок от других, живущих исключительно мирной жизнью, какие у них страхи, желания, потребности? Света, отдельно хочу сказать спасибо за вашу гражданскую позицию, ваше небезразличие и то, что вы делаете.

Tarabarova: Я очень рада и благодарна всем неравнодушным людям во главе с куратором Анютой Славской, что такой проект существует. Лично я принимаю участие в подобных проектах уже несколько лет. Детки, которые пострадали, они такие же, как и все остальные дети, но где-то с повышенным чувством справедливости внутри. Они светлые, добрые, а главное — хотят изменить свою жизнь и жизнь своих близких. То есть у них стремление выучиться, встать на ноги... У многих деток есть психологические проблемы, но именно такие проекты нужны, чтобы эти проблемы решить. И я всех прошу присоединяться к всевозможным акциям, а именно — следить за нашим проектом "Діти неоголошеної війни" на страничке в Фейсбук, быть в курсе всех событий. Потому что только вместе мы можем справиться с этой бедой.

Tianna: Что стало для вас определяющим, почему вы решили принять участие к проекту "Дети необъявленной войны"?

Tarabarova: Когда Анюта Славская обратилась ко мне с предложением, я даже не думала, понимая, насколько этим детям нужна поддержка.

Tianna: На ваш взгляд, достаточно ли внимания уделяет государство детям, которые так или иначе пострадали от войны на Донбассе: и те, кто оказался непосредственно в зоне конфликта, и те, кто живет в прифронтовой зоне, и те, чьих отцов уже забрала война? Каковы проблемы этих детей? Как ни странно, эта тема очень слабо звучит из уст наших "верхов", да и в обществе в целом…

Tarabarova: Конечно же, хотелось бы меньше бюрократии и больше конкретных дел. Чтобы социальные службы реагировали быстро и реально помогали, чтобы психологов было больше, чтобы дети не чувствовали себя "особенными" в негативном векторе. Сейчас эту функцию в большинстве случаев выполняют волонтеры, и спасибо им большое, а хотелось бы, чтобы должным образом этой проблемой занималось государство.

Ангелина Павлова: Вы не думали написать какую-то песню про детей, у которых потерянное детство или чье детство или близких забрала война?

Tarabarova: После альбома "Вірю. Знаю" я почувствовала острую необходимость заряжать людей светлой музыкой, настраивать их на волну "все будет хорошо". Они и так достаточно пострадали. Сейчас наша задача — сделать их жизнь ярче и теплее.

Ангелина Павлова: Как давно вы приняли решение заниматься благотворительностью, да еще и помогать деткам из зоны АТО? Обычно звезды держатся подальше от этой неудобной темы.

Tarabarova: С самого начала страшных событий. Это мой выбор — не стоять в стороне.

Irina Omelchenko: Не могли бы Вы рассказать немного о своем детстве, где Вы росли, какие самые яркие у Вас воспоминания о детстве? Остались ли у Вас друзья с тех времен, с которыми Вы и сейчас поддерживаете отношения?

Tarabarova: Детство у меня было интересное и насыщенное. Спасибо, родители! С трех лет я занималась балетом, с семи лет меня отдали в музыкальную школу по классу фортепиано и скрипки и в музыкальный театр. И все это было в городе Херсон. Друзей много с тех времен. Со многими поддерживаем отношения. Я росла очень активным упрямым веселым ребенком. Непоседа, одним словом. Мне кажется, ничего не изменилось.

Kalinka: Света, а вы — хорошая хозяйка? Любите и умеете готовить? Какое блюдо было вашим любимым в детстве? А еще... есть ли какие-то милые вещички, запахи, звуки, которые заставляют почувствовать себя маленькой и беззащитной?

Tarabarova: Конечно же, это запах свежих мандарин в начале декабря.

Я люблю готовить, когда есть время. Могу приготовить все что угодно. Если не знаю рецепт — нахожу в интернете. Для меня приготовление еды — это еще один вид творчества.

Обожаю смотреть старые фильмы 90-х — семейные, слезливые, под теплым пледом, в обнимку со своей собакой и малиновым чаем с имбирем.

Valentyna: Ви, напевно, бачили перелік артистів, які цього року братимуть участь у національному відбірковому турі "Євробачення". Що думаєте про це різнобарв'я? Хто буде вашим фаворитом, хто, по-вашому, мусить представляти Україну на "Євробаченні" цього року і може перемогти?

Tarabarova: Відбір буде дійсно цікавим, різноманітним. Музика — на будь-який смак. Поки що з фаворитом не визначилася. Чекаю прямих ефірів.

Дуже рада, що цього року мій музичний друг Руслан Квінта — продюсер відбору.

Valentyna: Чому вас цього року немає серед учасників нацвідбору "Євробачення"?

Tarabarova: Я якось і не збиралася… "Євробачення" потребує ретельної і тривалої підготовки, треба було б приділити, як мінімум, декілька місяців. А зараз я працюю над третім студійним альбомом. Попереду — зйомки двох відеокліпів і багато концертів. Тому треба було зосередитися.

Liam: Расскажите о "Цунами" — какой посыл вы вкладывали в эту песню? Довольны ли результатом работы над клипом? Какой фитбек — слушатель правильно понял идею? Спасибо за позитив!

Tarabarova: Спасибо за интересный вопрос. Песню "Цунами" очень полюбили слушатели. Мне кажется, практически все поняли, о чем она. Клип стоит на всех музыкальных телеканалах страны, и это не может не радовать.

Песня "Цунами" — о каждом из нас. Не только об отношениях мужчины и женщины. Она, в принципе, о нашем сосуществовании. Мы постоянно спорим, мы очень разные, но все-таки хотим быть вместе. Мы тянемся друг к другу, и это ни что иное как любовь.

Vira_Datsiuk: Свєто, так часто кліпи наших виконавців аж занадто вульгарні та відверті, і, здається, чим далі, тим більше зникають будь-які рамки… По-перше, як гадаєте, чому скромність не в моді? А, по-друге, як вам вдається утримуватися від такого і не відповідати на такий "запит"?

Tarabarova: Дякую, Віро, за те, що Ви зауважили той момент, що я утримуюся від таких відео. Для мене це важливо.

Відповідаю на Ваше запитання, чому вульгарних і відвертих кліпів все більше і більше... Тому що це легко продати. Так було завжди. Люди схильні швидко реагувати на якісь шокуючи кліпи, вони викликають резонанс. Тому їх і обожнюють крутити музичні канали, тому що ці кліпи дають рейтинг.

Але я вважаю, що це — не творчість. Це — музичний фаст-фуд. А всі ми знаємо, які наслідки від фаст-фуд...

Я обрала інший шлях. Він — складний. Але крок за кроком ми пробиваємо стіну завдяки таким слухачам, як Ви.

Simka: Що в Україні вирішує успіх артиста — його талант чи гроші продюсера?

Tarabarova: Безперечно, талант. Українські слухачі й глядачі — це дуже розумні люди. Вони відчувають, коли їм брешуть, коли купують славу. Але круто співати — це ще не артист. Тому таким людям потрібен продюсер із грошима. В українському шоу-бізнесі артист — це дуже різностороння людина, яка вміє все: танцювати, співати, писати, носити яскравий образ, тобто багато складових.

Smilik: Ви бы проголосовали на президентских выборах за кандидата Вакарчука, за кандидата Зеленского? Да или нет — почему?

Tarabarova: Я бы проголосовала. Знакома с ними лично. Верю в лучшее.

Tarabarova Главред

Fekla: Глядя на тех отечественных артистов, которые сейчас успешно гастролируют по Украине и собирают полные залы, выпускают пачками песни, презентуют клипы один за другим, какой вы делаете вывод о том, на какую музыку у нас настоящий большой спрос и, скажите честно, какие выводы вы делаете о вкусах наших людей?

Tarabarova: К сожалению, еще лет десять, а то и двадцать огромное количество людей в Украине будут любить простую, без особого смысла, без особого музыкального развития музыку. Но уже сейчас молодое поколение подобный музыкальный материал игнорирует и благодаря интернету слушает то, что хочет. Опять же верю в лучшее...

Kalinka: Существуют ли для вас в артистической карьере и продвижении себя как артистки какие-то табу? Например, откровенные фотосессии, эпатажные поступки, громкие скандалы или что-то еще?

Tarabarova: Все, что Вы перечислили, именно такой способ "раскрутки" и пиара для меня неприемлем.

Kalinka: Часто ли вам приходилось сталкиваться со стереотипом о том, что если женщина красива, то она непременно глупа?

Tarabarova: Нет, не сталкивалась. Мне везет. :)))

Konn: Светлана, в отличие от большинства поп-исполнителей, у Вас есть самобытный и узнаваемый, исключительно Ваш стиль музыки. Скажите, легко ли Вам "вписываться" в тот "формат", который существует на наших телеканалах и радиостанциях? Или с этим не возникает проблем?

Tarabarova: Спасибо большое за теплые слова. Действительно, "формат" часто сковывает. Я стараюсь думать только о слушателе, чтобы люди подпевали, кайфовали и переживали самые теплые или самые тяжелые эмоции в своей жизни с моей музыкой, чтобы им было легче. Мой "формат" — это светлая сторона музыки.

Едуард Прапор: В этом году исполняется сто лет популярнейшей еврейской песне на иврите "Хава нагила". А есть ли эта песня в вашем репертуаре? Если есть, то как реагирует зал?

Tarabarova: Я с уважением отношусь к культурам разных народов, но исполняю только авторские песни, поэтому этой песни нет в моем репертуаре.

Нина Москалюк: 1) Кто или что делает вас счастливой? 2) Будет ли выложена в интернет полная версия сольного концерта, который был в Октябрьском дворце? 3) Что такое "женственность" в вашем понимании? 4) Как перестать жить прошлым? 5) Нет планов снять собственный фильм-концерт или мюзикл? 6) Идеальный вечер Светы? 7) Какой концерт хотела бы посетить в ближайшее время?

Tarabarova: 1) Счастливой меня делает музыка и моя семья.

2) Полная версия сольного концерта будет выложена, конечно, в скором времени.

3) Женственность — это гармония.

4) Как перестать жить прошлым? Начать новую жизнь, поменять все: стиль одежды, привычные любимые дела, изменить окружение, перестать скучать по ночам, знакомиться с новыми людьми. Только новые люди помогут пережить прошлое и начать дышать полной грудью.

5) Планы всегда есть, и их миллион.

6) Мой каждый вечер — идеальный.

7) Мечтаю попасть на концерт Beyonce, ColdPlay...

Ольга Белая: Вы — очень позитивный человек, а какие песни заставляют вас улыбнуться, когда нет настроения? Ваш плейлист на телефоне?

Tarabarova: Вы удивитесь моему плейлисту — в основном это дрим-поп, часто он грустный и задумчивый. Обожаю слушать меланхоличную Билли Холидей, Этту Джеймс. Любимые группы: N.E.R.D., ColdPlay, RadioHead, обожаю Alicia Keys. Последние несколько месяцев обожаю групп Cigarettes after Sex. На самом деле список любимых каждый день пополняется.

Петро Панасюк: Світлана Тарабарова у школі — це дівчинка за першою партою з акуратними косами, чи гроза всього класу, якій навіть портфеля піднести хлопці не наважувалися?

Tarabarova: Два в одному. :)))

Kira Bovkun: Светлана, вы излучаете очень позитивную энергетику и заряжаете всех вокруг, под ваши ритмы невозможно просто стоять. Смелая, неординарная, яркая — такой вы себя помните всегда, или этому предшествовал долгий путь? Забывали в детстве тексты, дрожали ли коленки перед выступлениями?

Tarabarova: Я и сейчас забываю иногда их. Коленки дрожат только от радости, потому как петь для людей я очень люблю. Спасибо за теплые слова.

Ангелина Павлова: Вот если бы вы могли спеть вместе с любым из когда-либо живших на земле исполнителей любую песню, кто бы это был и что бы это была за песня?

Tarabarova: Я бы спела со всем составом The Beatles "All You Need Is Love".

Elina Omelchenko: Вы бы вошли в состав какой-нибудь знаменитой группы? Если да, то какой?

Tarabarova: Пожалуй, группы — не для меня.

Александра Бевз: Чи є у вас коханий чоловік?

Tarabarova: Так, я заміжня.

Denis Kimakovskiy: Ви — супер! Ваш новий стиль волосся — просто бомба! Які країни для відпочинку Вам сподобались найбільше і чому?

Tarabarova: Дякую. Обожнюю подорожувати. Сподобалася Мексика, а саме — туристичне місто Канкун.

Дякую всім за цікаві питання. Залишайтеся разом зі мною на світлій стороні музики!

