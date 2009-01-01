В Одессе сорвали концерт Константина Райкина, видео с места происшествия

Инцидент случился в академическом украинском музыкально-драматическом театре им. В. Василько.

Место происшествия Скриншот видео с facebook.com/sternenko

В Одессе активисты сорвали концерт российского актера театра и кино Константина Райкина в академическом украинском музыкально-драматическом театре им. В. Василько.

Об этом говорится на странице в Facebook бывшего лидера одесской областной организации "Правого сектора" Сергей Стерненко.

Советник главы ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк у себя в соцсети написал, что к инциденту причастны до 20 человек во главе со Стерненко.

"В Одессе сорван концерт крымнашиста Райкина", — говорится в сообщении активиста.

Напомним, в конце мая в Одессе около 150 проукраинских активистов собрались в курортной Аркадии возле элитного ночного клуба на берегу Черного моря и сорвали концерт певицы Светланы Лободы.

Видео: facebook.com/sternenko