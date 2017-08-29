В Украине определились с фильмом на "Оскар"

Премьера "Уровня черного" состоялась на Одесском кинофестивале.

Валентин Васянович oiff.com.ua

Номинантом на премию "Оскар" от Украины в этом году стал игровой фильм Валентина Васяновича "Уровень черного".

Об этом пишет lb.ua.

Претендента объявил национальный Оскаровский комитет на заседании 29 августа.

Премьера "Уровня черного" состоялась на Одесском кинофестивале, где фильм получил диплом жюри ФИПРЕССИ как лучшая картина национального полнометражного конкурса.

Теперь фильм должна включить в длинный список национальных номинантов Американская киноакадемия. По результатам работы жюри из длинного списка (около 80 фильмов) сформируют короткий (шорт-лист), куда войдет девять фильмов. Затем будет сформирована окончательная пятерка номинантов, из которых уже будут выбирать победителя в категории "Лучший иностранный фильм".

Напомним, на выдвижение от Украины претендовало 8 фильмов — "Война химер" Марии и Анастасии Старожицких; "Dzidzio Контрабас" Олега Борщевского; "Уровень черного" Валентина Васяновича; "Стремглав" Марины Степанской; "Червоный" Зазы Буадзе; "Живая" Тараса Химича; "Никита Кожумяка" Манука Депояна; "Чужая молитва" Ахтема Сейтаблаева.