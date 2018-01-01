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Американские самолеты провели разведку у берегов оккупированного Крыма

Сегодня, 15:32

Два борта провели в черноморском небе три часа.

 

разведка, самолет, сша,
Американскийц самолет-разведчик, иллюстрация. boeing.com
Над побережьем оккупированного Россией Крыма два американских самолета осуществили комплексную разведку.

Как пишет "Думская", оба борта провели в черноморском небе три часа.

Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon с/н 168998 взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии примерно в 10 часов утра и отправился в Черное море.

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фото: dumskaya.net

Приблизительно в это же время самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EP-3E Aries II взлетел с авиабазы Суда-Бей (Кипр). Он направился к южному берегу оккупированного полуострова. 

разведка, амолет, сша, черное море
фото: dumskaya.net

Следует также отметить, что в настоящий момент в водах Черного моря находятся два американских эсминца типа "Арли Берк" — USS Carney DDG64 и USS Ross DDG71, поэтому действия американцев носят комплексный характер.

 
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Крым, Россия, самолет-разведчик,
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