Авиакатастрофа в Подмосковье. Опубликовано видео с места крушения Ан-148

В Подмосковье обнаружено место крушения пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" , который исчез с радаров в воскресенье, 11 февраля.

Погодные условия в месте падения плохие: идет снег, температура около 5 градусов мороза, пишет "Лентач".

Отмечается, что спасатели уже добрались до места крушения Ан-148 в Раменском районе Московской области, при этом на месте крушения самолета обнаружены фрагменты человеческих тел.

Официальные лица подтверждают, что в самолете было более 60 человек.

Как сообщают первые прибывшие на место крушения спасатели, разлет обломков самолета составляет примерно один километр.

Кроме того, в Сети уже опубликовано видео с место крушения самолета:

По данным сервиса FlightRadar24, отслеживающего перемещения самолетов со с включенными транспондерами (преимущественно, гражданских), самолет резко потерял высоту в 14:26 по московскому времени.

Flight #6W703 took off from Moscow at 11:22 UTC time and 5 minutes later we tracked it descenting with 3300 feet per minute before the signal was lost. pic.twitter.com/6Bt5rCiKlm