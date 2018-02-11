Авиакатастрофа в Подмосковье. Опубликовано видео с места крушения Ан-148

На месте крушения самолета обнаружены фрагменты тел.
Погодные условия в месте падения плохие: идет снег, температура около 5 градусов мороза, пишет "Лентач".
Отмечается, что спасатели уже добрались до места крушения Ан-148 в Раменском районе Московской области, при этом на месте крушения самолета обнаружены фрагменты человеческих тел.
Официальные лица подтверждают, что в самолете было более 60 человек.
Как сообщают первые прибывшие на место крушения спасатели, разлет обломков самолета составляет примерно один километр.
Кроме того, в Сети уже опубликовано видео с место крушения самолета:
По данным сервиса FlightRadar24, отслеживающего перемещения самолетов со с включенными транспондерами (преимущественно, гражданских), самолет резко потерял высоту в 14:26 по московскому времени.
Flight #6W703 took off from Moscow at 11:22 UTC time and 5 minutes later we tracked it descenting with 3300 feet per minute before the signal was lost. pic.twitter.com/6Bt5rCiKlm— Flightradar24 (@flightradar24) February 11, 2018