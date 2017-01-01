Без тормозов. Самолет МАУ совершил аварийную посадку в аэропорту Тбилиси – СМИ

На взлетно-посадочную полосу были мобилизованы пожарные бригады и машина скорой помощи.

В аэропорту Тбилиси были мобилизированы экстренные службы Фото: uk.wikipedia.org

В международном аэропорту столицы Грузии совершил аварийную посадку самолет Международных авиалиний Украины, который летел в Тбилиси из Киева.

Неисправность пилоты обнаружили во время полета, сообщает грузинский телеканал Рустави 2.

По информации экстренных служб, у лайнера отказала тормозная система, поэтому самолет вынужден был совершить посадку на высокой скорости. На борту воздушного судна находилось 132 человека и шесть членов экипажа.

На взлетно-посадочной полосе лайнер из Украины уже ожидали пожарные бригады и карета скорой помощи.

О пострадавших грузинские СМИ пока не сообщают.

Напомним, ранее в столице Польши Варшаве в международном аэропорту им. Фредерика Шопена пассажирский самолет авиакомпании LOT совершил аварийную посадку. Воздушное судно село без переднего шасси.