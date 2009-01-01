Безопасность США превыше всего, или Чем для Трампа является назначение Макмастера

"Большая игра" Дональда только начинается

Герберт Макмастер Reuters

Кадровые рокировки Дональда Трампа продолжаются. 20 февраля президент СШАвместо Майкла Флинна, который ушел в отставку после скандала вокруг его разговора по поводу отмены санкций против России с послом РФ Сергеем Кисляком. Флинн ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса, которому заявил, что никогда не обсуждал с Кисляком проблему ограничительных мер против Москвы. По словам самого Трампа, произнесенным о генерале Макмастере при назначении его на должность советника по национальной безопасности, он является

Выступая после встречи с Трампом, Макмастер ограничился заявлением о том, что "сделает все для защиты и продвижения интересов американского народа". По нашему мнению, это заявление более чем определяет его кредо. Впрочем, как отмечают американские СМИ, в связи с назначением генерала в целом настроения в среде военных и профессионалов в сфере безопасности близки к эйфории.

Любопытно, что в команду Трампа Макмастер приходит в качестве специалиста высокой квалификации "со стороны": генерал не участвовал в предвыборной кампании нынешнего президента и до сих пор не был известен контактами с Трампом и его окружением. Вероятно, Трампу нравится прямолинейность Макмастера, что как черта является редкостью в реальной политике. Обычно она используется как политтехнологический прием в избирательном процессе. О прямолинейности и открытости к критике свидетельствуют и слова Макмастера в интервью "Columbus Ledger-Enquirer". В нем он утверждал, что всегда поощрял подчиненных доносить до него обоснованную критику. В частности, он убеждал, что хотя возможно "…кое-кто считает, что в армии все крайне субординированы, сам дух не способствует критике, и люди не хотят честных оценок. По моему убеждению, все как раз наоборот...".

Однако Макмастер был не первым выбором Трампа на пост советника. Сначала президент США предложил эту должность отставному вице-адмиралу Роберту Ховарду, который, по данным CNN, отклонил это предложение ввиду принципиального несогласия с новыми подходами к ведению дел в Белом доме. Судя по согласию Макмастера, он разделяет подходы Трампа к государственному управлению.

Who is Mr. Gen HR McMaster?

Известно, что Герберт Раймонд Макмастер является кадровым офицером армии США, генерал-лейтенантом, который ранее занимал должность директора Объединенной межведомственной оперативно-тактической группы Shafafiyat в международной миссии ISAF (Международные силы содействия безопасности) в Кабуле.

Макмастер родился 24 июля 1962 года в Филадельфии. В 1980-м окончил военную академию Вэлли-Фордж, а спустя четыре года — академию в Вест-Пойнте, высшее учебное заведение сухопутных войск США. Служил в группе американских войск в Германии, участвовал в операции "Буря в пустыне" в Ираке, за что был награжден Серебряной звездой. Позже служил на Ближнем Востоке и в 2000-х вновь участвовал в операциях в Ираке, а также в Афганистане.

Безусловно, у 54-летнего Герберта Макмастера — репутация одновременно боевого генерала и военного интеллектуала. Будучи выпускником Вест-Пойнта, он приобрел свой авторитет среди военных еще в 1990-е годы. Сначала как участник Первой войны в Заливе, во время которой в чине капитана командовал танковым подразделением 2-го кавалерийского полка ("кавалерией" в армии США по традиции называют механизированные части). В ходе большого танкового сражения на юго-востоке Ирака 26 февраля 1991 года 9 американских танков под командованием Макмастера подверглись нападению 80 танков иракской республиканской гвардии и нанесли противнику разгромное поражение. За этот бой Макмастер был удостоен Серебряной звезды — одной из высших боевых наград США.

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Герберт Макмастер и Дональд Трамп Reuters

Герберт Макмастер защитил диссертацию по военной истории, а в 1997-м опубликовал немало нашумевшую книгу "Нарушение служебного долга" (Dereliction of Duty), в которой весьма критически проанализировал деятельность высшего военного руководства США во время войны во Вьетнаме. Интересно, что взгляды Макмастера на военную субординацию, действительно, совпадают со стереотипными представлениями о "служилых генералах", которые руководствуются не мозгами, а только командами высшего командования, несмотря на их возможную ошибочность. Он выступал с критикой некоторых решений американского командования, связанных с войной в Ираке — в которой, кстати, снова проявил себя: в 2005-м войска под его командованием очистили от боевиков стратегически важный город Таль-Афар и его окрестности. Тогда, готовя солдат в операции, Макмастер уделял внимание не только их боевой и физической подготовке: его подчиненные изучали иракскую историю и культуру, в частности, отношения между суннитами и шиитами, что могло помочь при решении боевых задач.

В последнее время генерал Макмастер отвечал за вопросы подготовки, развития и координации в командовании сухопутных сил США. С 2014 года возглавлял Центр интеграционных возможностей сухопутных войск США. Именно это ведомство в недавнем прошлом занималось разработкой стратегических доктрин для американской армии и интеграцией всех ее боевых возможностей в единую силу. Неспроста после начала российской агрессии против Украины именно Макмастеру было доверено искать способы адаптации американской армии к вновь выявленным возможностям ВС РФ.

Именно за этот профессиональный подход в 2014 году журнал "Time" внес его в список ста самых влиятельных людей современности и присвоил титул "архитектора будущей армии США", что свидетельствует о его незаурядности в военном и политическом истеблишменте. По мнению "Time", генерал Макмастер "возможно, является ведущим военным мыслителем XXI века".

Макмастер и его взгляды на ИГ, Россию и политику безопасности США

Об Исламском государстве:

— Использование выражения "радикальный исламский терроризм" не поможет Вашингтону в общении с союзниками в разгроме террористических группировок. Эта фраза некорректна, ведь такие террористические организации, как "Исламское государство", представляют собой искажение ислама, и являются, таким образом, неисламскими.

О России:

— Целью российской гибридной стратегии, по мнению Герберта Макмастера, является попытка "подорвать систему безопасности в Европе, сложившуюся после холодной войны, экономический и политический порядок в Европе и заменить его чем-то более соответствующим российским интересам".

— Россия является для США не другом, а врагом.

О политике безопасности США и российском факторе:

— РФ усилилась на фоне стратегического сворачивания военного присутствия США в ряде регионов мира. Тогда он прямо заявил, используя примеры Украины и аннексии Крыма, что философия сдерживания Кремля, исповедуемая США и НАТО, "провалилась". По его словам, "...сейчас мы осознали угрозу со стороны России, которая до последнего времени вела ограниченные войны с четко определенной целью: аннексировала Крым, вторглась в Украину (и все это — с нулевыми для себя потерями), присоединила к себе приобретенные территории и при этом нашу реакцию на это подает как агрессивную…" (из выступления в американском центре CSIS в мае 2016-го).

— Подход к военному сдерживанию агрессора должен опираться на идею "причинения ему значительного ущерба" не только на этапе контрудара, но в ходе защиты линий обороны, чтобы противник "осознал, что не сможет достичь цели с приемлемыми для него потерями".

— Выступает в защиту мирового порядка, который установился после Второй мировой войны, заявив о необходимости сохранения мира и безопасности (из выступления на заседании Совета национальной безопасности США 25 февраля 2017 года).

Вместо заключения, или Чем для Трампа является назначение Макмастера

Для начала стоит заметить, что сразу после своего назначения генерал Макмастер должен решить для себя принципиальный вопрос: он готов стать полноценным членом команды Дональда Трампа или будет вести самостоятельную игру. Очевидно, наиболее вероятным является первый вариант. Впрочем, для этого Макмастеру на новой должности предстоит изучить своего шефа и попытаться донести до него свой опыт и экспертные оценки "в понятной форме" для столь "необычного президента", коим является Дональд Трамп. Тут Макмастеру может помочь тесное сотрудничество с двумя другими генералами в администрации Трампа — министром обороны Джеймсом Мэттисом и министром внутренней безопасности Джоном Келли. "Макмастеру следует быстро стать авторитетным членом администрации", — считает колумнист "Forbes".

Задача-минимум для Макмастера, как кажется на первый взгляд, не указывать президенту, что он должен делать, а предлагать в качестве его советника лучшие варианты действий. И тут на его стороне те положительные качества, которыми отличаются военные — чувство долга, честь, способность к командной работе.

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Что же касается влияния Макмастера на "украинский вопрос", то с уверенностью можно утверждать, что назначение его на место Флинна однозначно является преимуществом для Киева. Своими взглядами, подходами, идеями и словами новый советник кардинальным образом отличается от предыдущего, а его отношение к России вообще является диаметрально противоположным. Из-за отсутствия политического прошлого, Макмастер также не связан никакими обязательствами и смог избежать "грязных" контактов с Кремлем. Его же отношение к России определяется отличным пониманием цинизма "гибридной войны" в Украине, которую генерал тщательно изучал несколько лет. Даже друг и лоббист Украины в США сенатор Джон Маккейн после назначения Макмастера писал, что "невозможно представить себе лучшую, более подготовленную команду по национальной безопасности, нежели действующая". Действительно ли так оно будет, покажет его величество время.

Вполне возможно, что назначение Макмастера важно для Трампа с позиции не только укрепления своего военного блока, окружения себя не только верующими, но и компетентными и честными военными профессионалами. Президенту нужен контентный контраст, что позволит Трампу продолжить имиджевую линию на осторожную критику России с Путиным, одновременно позволяя со своей стороны обобщенные симпатии к РФ с целью продолжить коммуникацию для поиска компромиссов в разных сферах дипломатического, политического и экономического взаимодействия. А тем временем критические суждения, проекты, таких людей, как генерал Макмастер, могут использоваться в качестве средства превентивного давления на Россию, когда это будет нужно американскому госдепу, то есть президенту США, коим сейчас является Трамп. Так что "большая игра" Дональда только начинается.

Екатерина Одарченко