Боевики ИГИЛ потеряли почти 100% территорий своего "халифата"

Боевики ИГИЛ потеряли 95% территории, которую они когда-то контролировали в Ираке и Сирии.

Боевики ИГИЛ в Ираке, иллюстрация. Reuters

Боевики террористического Исламского государства потеряли 95% территорий своего "халифата".

Об этом заявил посол США в международной антитеррористической коалиции Бретт МакГерк, сообщает AFP.

"Наша коалиция была сформирована в 2014 году, с того времени боевики ИГИЛ потеряли 95% территории, которую они когда-то контролировали в Ираке и Сирии…из-под контроля боевиков было освобождено более 7,5 миллионов человек", — сказал посол.

Он также отметил, что потоки иностранцев, желающих воевать за ИГИЛ в Сирии почти иссякли, либо их перехватывают во время пересечения границы.

Он также добавил, что сейчас финансирование группы находится на самом низком уровне, чем когда-либо.

"Более 7,5 млн человек теперь были освобождены от ИГИЛ", — сказал МакГурк.

Он также добавил, что сейчас финансирование группы находится на самом низком уровне, чем когда-либо.

В 2014 году ИГИЛ объявила трансграничный "халифат" в Ираке и Сирии на территории, которая по размерам примерно была равна Великобритании.

В июле ИГИЛ потеряла контроль над иракским городом Мосул – своей фактической "столицей" в Ираке. От исламистов также был освобожден город Ракка – де-факто "столица" боевиков в Сирии.

В ноябре сирийская правительственная армия и ее союзники отбили у боевиков ИГИЛ последний крупный оплот – город Дейр-эз-Зор.