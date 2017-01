Более 50 конгрессменов бойкотируют инаугурацию Трампа

В США более 50 конгрессменов от Демократической партии собираются бойкотировать инаугурацию избранного президента Дональда Трампа.

Ранее церемонию инаугурации, которая должна пройти 20 января, собирались бойкотировать 26 конгрессменов, сообщает русская служба ВВС.

Многие конгрессмены объясняют свое решение спором Трампа с конгрессменом Джоном Льюисом, который является известным борцом за гражданские права. Льюис для многих американцев стал героем.

Льюис назвал Трампа "нелегитимным президентом" из-за вмешательства России в ход избирательной кампании.

В ответ Трамп написал в Twitter: "Все это болтовня, болтовня, болтовня — и никаких действий или результата".

Многие конгрессмены посчитали, что слова Трампа — это неуважение к Льюису. Конгрессмен от Миннесоты Кейт Эллисон обвинил Трампа в проведении "политики разъединения и ненависти".

Позднее Трамп продолжил критиковать Льюиса, который, по мнению избранного президента, ошибочно заявил, что он впервые с тех пор, как в 1987 году вошел в конгресс, пропустит инаугурацию президента США.

"Ошибка (или ложь)!" — написал Трамп в Twitter, заявив, что Льюис пропустил инаугурацию Джорджа Буша в 2001 году.

John Lewis said about my inauguration, "It will be the first one that I've missed." WRONG (or lie)! He boycotted Bush 43 also because he...