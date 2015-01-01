Британский журналист рассказал о стратегии Путина: разделяй и властвуй

Цель президента РФ "ни для кого не тайна", отметил Лукас.

Владимир Путин Reuters

Президент Российской Федерациихочет изменить безопасностный порядок Европы, его стратегия проста — разделяй и властвуй.

Об этом говорится в статье британского журналиста и публициста Эдварда Лукаса, опубликованной на Тиждень.ua.

В то же время аналитик подчеркнул, что цель российского лидера "ни для кого не тайна".

"… он стремится заменить международный безопасностный порядок Европы, основанный на правилах (которые Россия считает несправедливым), миром, где царили бы двусторонние договоренности, а РФ хозяйничала как великая держава", — отметил автор.

По его мнению, "стратегия здесь проста — разделяй и властвуй". "Некоторые страны надо вознаграждать. Тех, кто осмеливается противостоять, — наказывать. Пока это касается Грузии и Украины. Дальше могут быть Эстония или Польша", — говорится в статье.

Ранее российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров говорил, что Владимир Путин боится только жесткого ответа Запада, но он понял, что президента США Барака Обаму можно не опасаться.