Бывший советник Путина объяснил, почему Беларусь — кандидат №1 на вторжение России

Ни одно государство в Европе не может быть полностью изолированным от возможной агрессии, считает Илларионов.

Беларусь — кандидат №1 на вторжение России 24tv.ua

Если президент Беларуси Александр Лукашенко уйдет в лес за грибами, и связь с ним прервется на 24 часа, а министры обороны и внутренних дел Беларуси не смогут до него дозвониться, то возникнут серьезные риски для суверенитета Беларуси.

Об этом в интервью "Апострофу" сказал Российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов.

По его мнению, Беларусь является на сегодняшний момент кандидатом №1 на вторжение России в страну.

"Есть разница между конвенциональными и неконвенциональными инструментами вторжения. Особенно важна эта разница для тех, кто оказывается жертвой интервенции. Одно дело — неконвенциональное вмешательство в предвыборную кампанию США в 2015-2016 годах, и совершенно другое дело — конвенциональные оккупация и аннексия Крыма, участие в войне в Восточной Украине. Очевидно, что ни одно государство в Европе не может быть полностью изолированным от возможной агрессии информационного, коррупционного, пропагандистского, шпионского, гибридного характера. Что же касается конвенциональной интервенции, то на сегодняшний момент кандидат №1 на вторжение такого рода — это Беларусь", — сказал Илларионов.

Он отметил, что вероятность вторжения будет зависеть прежде всего от состояния здоровья Александра Лукашенко и устойчивости его круглосуточной связи с другими членами белорусского руководства.

Напомним, ранее публицист заявил, что Лукашенко хочет выйти из орбиты Кремля.