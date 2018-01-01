Часть российской элиты начала бунт против Путина - эксперт

Олигархи и силовики эпохи Ельцина недовольны политикой президента РФ, из-за которой страдают их капиталы, считает Андрей Пионтковский.

Часть элит начинает задумываться о необходимости смены Путина и изменения внешней политики. Reuters

Резкая смена риторики путинского окружения после ввода Минфином США санкций против крупнейших олигархов свидительствует о том, что в России часть элит начинает задумываться о целесообразности нынешнего президента.

Такое мнение высказал российский публицист и политолог Андрей Пионтковский в своей колонке для Нового времени, отметив, что в руководстве России наметились две противоположные линии того, как реагировать на новые санкции.

"Первая, спущенная Кремлем, линия поведения, полагала в том, что, мол, весь народ должен защитить, как выразился МИД, "капитанов российского бизнеса". Мол, нужно оказать им помощь и поддержку. Эта точку зрения несколько дней активно пропагандировали по телевидению. Но есть и совершенно другая концепция. Генпрокурор Чайка и председатель СК Бастрыкин сказали, что это замечательно, "что хоть кто-то" арестовал активы этих преступников, которые грабили Россию. И, мол, Запад может оставить этих людей себе, а деньги – вернуть обратно. То есть тем же чайкам, бастрыкиным и Путину", - отметил Пионтковский.

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По его мнению, изменения, произошедшие спустя два дня воздействия очень ограниченной части санкций, говорят об очень серьезном бунте.

"Судя по имени Чайки и самой формулировке, это скорее бунт силовиков-бизнесменов ельцинского разлива. Это такой себе первый признак раскола элит, без которого невозможны изменения ни во внешней политике, ни во внутреннеполитическом обустройстве страны. А ведь это только самое начало", - уточнил эксперт.

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Пионтковский выразил уверенность, что элиты США приняли решение победить Россию экономически, где у них явное преимущество, поэтому системное давление на Россию будет возрастать.

"И рано или поздно оно перерастет в изменение внешней политики и самого режима", - резюмировал политолог.

Напомним, в пятницу, 6 апреля, США ввели новые масштабные санкции против окружения Путина. В санкционный список попали 15 компаний и российские олигархи, чье состояние превышает миллиард долларов - Олег Дерипаска, Алексей Дюмин, Сергей Фурсенко, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

После этого российские олигархи потеряли за день 12 миллиардов долларов. Сильнее всего обвалились котировки En+ и "Русала" бизнесмена Олега Дерипаски, владельца "Норильского никеля" Владимира Потанина (его состояние сократилось почти на 10% или на 1,5 миллиарда долларов) и сенатора Сулеймана Керимоав, который обеднел на 1,4 миллиарда долларов (минус 22%). Кроме того, попавший под санкции "Русал" Дерипаски предупредил о дефолте. 9 апреля рухнул рубль и российский фондовый рынок. За день все бизнесмены из списка потеряли более 14 миллиардов долларов совокупного состояния.

Также в настоящий момент США готовят запрет на сделки с облигациями России и госбанкови пакет новых санкций из-за отравления Сергея Скрипаля.