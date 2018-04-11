Новые санкции США: грядет ли бунт российских олигархов против Путина?

Новые санкции против российских олигархов, которые ввели Соединенные Штаты Америки, очень болезненны для России и даже способны обвалить некоторые направления российской экономики. В частности, по российскому "Русалу" это уже видно. Но это еще не предел: если сейчас поговаривают о техническом банкротстве компании, то очень скоро эти разговоры могут превратиться в настоящее банкротство компаний определенных направлений.

Однако главный удар данного решения США — не в уже введенных санкциях, а в тех, которые последуют позже. Ведь практически одновременно с этим произошла дикая химическая атака в Сирии, а такого рода события не могли произойти без контакта с Россией. То есть практически одновременно с решением о санкциях произошли такие агрессивные действия России. Потом прозвучало заявление Трампа о том, ответ на события в Сирии будет в течение 48 часов. Оно свидетельствует о том, что те санкции, которые были приняты до настоящего момента — это лишь прелюдия, за которой последуют новые серии.

После оглашения "Кремлевского списка" можно быть уверенными, что практически все фигуранты так или иначе окажутся под санкциями. Возможно, лишь пара человек избежит этой участи.

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В любом случае первая волна санкций нанесла удар по фондовым рынкам, причем очень серьезный. Пошатнулся рубль. Колоссальные потери понесли олигархи. Но — это все исправится. Фондовый рынок так или иначе стабилизируется, то есть в России сумеют нейтрализовать удар этих санкций.

Удар по российским олигархам не будет окончательным и не приведет к разрушению их как таковых в финансовом плане, потому что действует "закон Ротенберга", согласно которому олигархам, которые понесли потери из-за санкций Запада, убытки компенсируют за счет государства, то есть за счет российских налогоплательщиков, то есть за счет, в первую очередь, социальных программ и тому подобного.

За этой волной санкций последует еще несколько волн. И после событий в Сирии это стало неизбежно, и теперь это точно понятно. Это лишь вопрос времени. Это верный признак того, что уже не пройдет вариант "по кому-то санкции ударили, а я отсижусь".

В результате в России будет нарастать паника, что коснется не только самих олигархов (они какое-то время еще смогут компенсировать свои потери за счет российского бюджета), но и их партнеров. Какой смысл иметь бизнес с людьми, которые находятся под санкциями, вследствие чего ты и сам можешь оказаться под угрозой санкций? Это касается и тех, кто имеет дела с Алексеем Миллером, который фигурирует в санкционном списке, и собираются подписывать с ним контракт по строительству "Северного потока-2". Это — удар по возможности привлечения средств. Ведь зачем давать деньги тем структурам, если эти деньги могут пропасть?

Это то, что называется "токсичностью" большого российского бизнеса для основных западных и возможных финансовых партнеров. Это более серьезный удар, потому что после него выстоять будет тяжелее.

Что касается "Северного потока-2", который сейчас не удалось остановить политическими способами. Уже и визит Порошенко в Германию состоялся, в ответ на этот вопрос Меркель красиво улыбнулась и пообещала позаботиться о том, что украинская газовая труба тоже была наполнена, но от "Северного потока-2" Германия не отказывается, потому что он далек от политики. Но сейчас включается чисто санкционный момент со стороны США: Трамп заявил, что компании и корпорации, которые будут причастны к строительству этого потока вместе с Россией, могут попасть под американские санкции — а это уже прямая угроза.

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Таким образом, ряд серьезных и важных для России контрактов может ждать та же судьба, которая в 2015-2016 году постигла идею добычи газа в Арктике. Тогда еще говорили, что это "карикатурные санкции". Но я возразил, что это — "заморозка" передачи России технологий, без которых она не может добывать газ в Северном ледовитом океане, а там колоссальные запасы дешевого газа. Такие санкции сложно назвать "карикатурными". Сейчас судьбу этого проекта, "замороженного" в России без даты возможной "разморозки", может повторить и "Северный поток-2".

Так что введенные санкции будут иметь намного больший "терапевтический эффект" для возможных партнеров России.

И еще один момент — самим олигархам дадут деньги для поднятия их бизнеса. Закон Ротенберга будет действовать, о чем уже заявил Медведев, сказав, что "нужно всем сброситься, чтобы российский бизнес выстоял, потому что Запад воюет против России". Но — это обнажает не только социальные программы (там главное — чтобы водка была, а на щи деньги хватит всегда, как-то посполитые переживут), но это также будет значить ограничение программы по переоснащению армии.

У России сегодня нет адекватных систем доставки ядерного оружия. Вся эта история с новой крылатой ракетой с ядерным движком звучит смешно и карикатурно. Но когда Россия начала войну против Украины, и было прекращено сотрудничество с "Южмашем", она потеряла возможность модернизировать, ремонтировать и восстанавливать старые ракеты и не может заказывать новых. Ракета по доставке ядерного оружия — это высокотехническая штука, а не просто сопло, из которого вырывается огонь, в результате чего летит ракета.

Сегодня Россия оказывается в ситуации, когда она скоро не сможет быть государством, которое кому-то угрожает, просто потому, что она не сможет запустить свои ракеты. А денег на то, чтобы запустить с нуля производство баллистических ракет, у России благодаря этим санкциям не будет — денег на перевооружение просто не останется. Для нас это, в принципе, хорошая новость…

Стоит ли ждать бунта российских олигархов против Путина? Думаю, что нет. Они все сидят в одной лодке — и Путин, и его олигархи, и почти весь российский народ. Они все вместе ненавидят нас, Запад, им дорог Путин, ведь россиянам все это подается как то, что "Запад хочет уничтожить Россию", а не как наказание за какие-то действия. Потому они пытаются сплотиться. Так что в России в результате этих санкций лишь больше сплотятся ряды и сильнее затянут ремни, чтобы выстоять. То есть эти санкции в России будут использованы как мобилизационный момент.

Другое дело, что в самой среде олигархов начнется брожение. Часть из них попытается поскорее куда-то перевезти свои ресурсы, а это точно будет плохо восприниматься Кремлем. Потому там будут достаточно серьезные конфликты. Но это будут не попытки олигархов устроить бунт (они понимают, что Путин — это гарантия целостности и единства России, она просто без него развалится), а будут попытки его убедить и что-то ему доказать, то есть начнется война между "башнями Кремля". Но какой-то акции против Путина я не прогнозирую.

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Если бы Кремль понимал, что у него есть ресурсы для переоснащения вооружения, думаю, эти санкции только ухудшили бы общую ситуацию в мире. Кремль начал бы демонстрировать чрезвычайную наглость. Сработал бы синдром пуделя, загнанного в угол, когда он готов вцепиться вам в горло. Но сейчас нет этих ресурсов у России. Там понимают, что пойти сейчас войной на Украину, чтобы показать тут "кузькину мать", будет значить получить не санкции, а уже эмбарго и полную изоляцию.

Так что, думаю, в России все это вызовет лавину громких заявлений, серию проблем и эскалацию ситуации в отношениях с Украиной и с бедными сирийцами — это те площадки, на которых Путин может отыграться. Думаю, что больше он будет отыгрываться на Сирии. А чего-то большего я бы не ожидал.

Скорее, я бы прогнозировал большую самоизоляцию России, попытку отгородиться от внешнего мира. Дмитрий Медведев все это назвал "тысячей лет одиночества России", и, в принципе, он сказал правду. К тому же, что у Путина на уме, то у Медведева на языке. Они и вправду рассматривают возможность превратить Россию в гигантскую Северную Корею — запретить интернет, ограничить мобильную связь, не допустить возможность ведения бизнеса за пределами России, весь бизнес взять под контроль, и тогда, что бы не делал "загнивающий Запад", власть в России будет в полном порядке.

В любом случае, Россия будет агрессивной. Но будет ли она представлять из себя большую угрозу? Я бы не сказал. Пока что Путин демонстрирует гримасы, но на уступки не идет.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для "Главреда"