США готовят запрет на сделки с облигациями России и госбанков: чем это грозит

10 апреля 2018, 12:56

Запрет предлагается ввести не позднее чем через 90 дней после даты введения предыдущих санкций.

Штаты готовят новый экономический "сюрприз" для РФ. Крайне неприятный.

Конгресс США подготовил запрет на проведение сделок с суверенными облигациями России.

Согласно проекту соответствующего закона, запрет предлагается ввести не позднее чем через 90 дней после даты введения санкций, то есть 6 апреля.

Если закон примут, то граждане США больше не смогут участвовать в каких-либо сделках, связанных с российскими гособлигациями, которые выпущены через 180 дней после даты введения санкций, пишет Вести Экономика.

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Проект закона определяет суверенный долг России как:

— облигации, выпущенные Центральным банком РФ, Российским фондом национального благосостояния, российским Минфином или агентами, или аффилированными лицами любого такого учреждения – со сроком погашения более 14 дней;

— новые соглашения о валютном свопе с Центробанком России, Российским фондом национального благосостояния или Минфином – со сроком действия свыше 14 дней;

— любой другой финансовый инструмент, продолжительность или срок погашения которого превышает 14 дней.  

Проект закона также запрещает сделки по суверенным облигациям следующих банков:

  • Сбербанк,
  • "Банк Москвы",
  • банк "ВТБ",
  • "Газпромбанк",
  • "Промсвязьбанк",
  • "Россельхозбанк",
  • "Внешэкономбанк".

Ранее Bloomberg высчитал, сколько миллиардов потеряли богатейшие россияне из-за санкций США. Больше всего не повезло Владимиру Потанину.

Напомним, эксперты журнала Forbes рассчитывали, что больше всех в результате санкций США потерял российский олигарх Олег Дерипаска. Его состояние на фоне резкого снижения стоимости бумаг Rusal и En+ Group сократилось почти на четверть, или на 1,3 млрд долларов.

Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что новые американские санкции против российских олигархов были введены из-за дестабилизирующей деятельности правительства РФ по всему миру.

При этом новые санкции не повлияют на подготовку встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, заверили в Белом доме.

В МИД РФ заявили о "деградации американской демократии". Ведомство считает, что новые санкции США против России "ударят по простым американцам".

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Россия санкции США запрет гособлигации госбанки
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