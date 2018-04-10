Россия рискует обнаружить, что по степени устойчивости она совсем Советский Союз

Значительная часть российской элиты убеждена, что Москва не проигрывала "холодную войну". По их мнению, Россия в одностороннем порядке решила снять висевшую над миром угрозу ядерной войны. Им кажется, что Москва добровольно согласилась пойти на компромисс - и была предана.

Предана тем, что ей не досталось места в "мировом президиуме". Тем, что ее право на собственную "зону влияния" подвергалось сомнению. Тем, что ее держали в дипломатическом предбаннике, не пуская за общий стол с ключевыми игроками.

А для запада подобный подход выглядит нелепо. Европа и США воспринимают крах Советского Союза именно как поражение Москвы в холодной войне. Как итог схватки двух моделей, одна из которых сошла с дистанции, не выдержав конкуренции. Как крах самого права Кремля на то, чтобы считаться альтернативой и ровней.

Принадлежность к клубу победителей и к клубу проигравших дает разные полномочия. Проигравший теряет стартовые позиции, опускается в рейтинге и начинает все нарабатывать с нуля. Победитель свою позицию сохраняет и даже усиливает.

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Российская элита убеждена, что ее влияние на соседние страны – это естественное право, дарственная от истории. А для остального мира такой подход непонятен и неестественнен. Все равно что призывы проигравшего боксера вернуть ему чемпионский пояс.

Когда Барак Обама описывал Россию как региональное крупное сырьевое государство – он не пытался кого-то обидеть. Он всего лишь описывал западный консенсус в отношении Москвы. Потому что для запада тот факт, что Кремль не альтернатива Вашингтону – это аксиома.

Москва обречена предлагать западу новую "ялтинскую конференцию" - потому что видит себя в роли СССР. А запад обречен недоуменно пожимать плечами – потому что видит перед собой страну, которая продает нефть и газ, а на вырученные деньги покупает все остальное.

Кремль убежден, что запад хочет Россию разделить и разрушить – потому что считает себя глобальной цивилизационной альтернативой. А запад видит в РФ привлекательный рынок сбыта и искренне не понимает, зачем его нужно разваливать.

Зачем побеждать? Зачем дробить? Что потом делать с новыми государствами, на территории которых окажутся ядерные заряды? Кому нужен хаос на границах?

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Россия смотрится в зеркало и видит там СССР. Поэтому она думает, что окружающие тоже видят в ней СССР, пытается вести себя как СССР и рассматривает угрозы, которые рассматривал Союз. А запад смотрит на Россию лишь как на Россию, хочет возврата к докрымской модели и пытается понять, где у Москвы красная линия, которую она откажется пересекать.

Западная правда могла бы избавить Россию от фобий. Но она слишком оскорбительна, чтобы Кремль согласился ее принять. А потому Москва будет и дальше оставаться заложницей собственной подозрительности.

"Для Атоса это слишком много, а для графа де Ла Фер - слишком мало". То, что Кремль попросит у Запада, могли бы дать СССР. Но Россия – не СССР. А потому Россия и дальше будет доказывать всем, что она – СССР.

И это будет продолжаться до тех пор, пока Кремль не добьется желаемого. До тех пор, пока Запад тоже не увидит в отражении России - Советский Союз. И тогда он может дооценить угрозы. Взвесить риски. И решить сыграть ва-банк.

И в этот момент Россия рискует обнаружить, что по степени устойчивости она ни разу не Советский Союз.

Павел Казарин, журналист