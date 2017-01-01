"Должен быть отклонен". В ОБСЕ призвали Польшу ветировать закон о "бандеровской идеологии"

В организации убеждены, что документ ограничивает свободу слова.

Арлем Дезир обвинил Польшу в ограничении свободы слова Фото: EPA/UPG

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что одобренный главным законодательным органом Польши закон Об Институте национальной памяти нарушает нормы свободы слова в стране.

В сообщении пресс-службы ОБСЕ высказывается надежда на то, что президент Польши Анджей Дуда ветирует документ.

"Закон должен быть отклонен как непропорциональное ограничение свободы слова. Публичные заявления могут быть причиной уголовной ответственности, только если они призывают к насилию или дискриминации... Надеюсь, что Президент наложит вето, чтобы защитить свободу выражения", - сказано в сообщении.

Представитель ОБСЕ подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает факт уголовной ответственности за высказывания исторической направленности.

"Нам хорошо известны чувствительные моменты относительно исторических событий, и свобода слова имеет особое значение для историков и ученых. История - это вопрос независимых научных исследований и свободного обсуждения, а не судебного решения", - приводит слова Дезира пресс-служба.

Напомним, резонанс в украинском обществе возник после того, как комиссии главного законодательного органа Польши без каких-либо поправок поддержали законопроект, который предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

В МИД Украины прокомментировали нашумевший закон, подчеркнув, что история не должна трактоваться лишь с позиции одной стороны, а прошлое не стоит политизировать. Причинами для этого может послужить факт совместной борьбы украинцев и поляков против тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны.