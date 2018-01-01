В США резко отреагировали на решение Трампа пригласить Путина в Америку

Экс-советник Обамы предложил, в случае проведения встречи, организовать масштабный марш.
Дональд Трамп попросил свою администрацию официально пригласить российского президента Владимира Путина посетить Вашингтон в конце этого года, заявил Белый дом в четверг. Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома, сказала, что Трамп попросил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона распространить приглашение Путина на диалог "рабочего уровня" между двумя лидерами.
Экс-советник призвал людей, в случае, если встреча состоится, организовать в Вашингтоне масштабный марш, говорится в его Twitter-аккаунте.
"Друзья, если это произойдет, давайте запланируем в столице такой марш, каких еще свет не видывал, и мирно выступим против того, чтобы Трамп сделал с США то же самое, что его лучший дружок Путин сделал с Россией. Если вы со мной — ретвит", — отмечается в сообщении.
Директор национальной разведки США Дэн Коутс узнал об инициативе американского лидера во время своего выступления на конференции по безопасности в городе Аспен (штат Колорадо) и высказал в адрес Трампа "предупреждение", пишет The Guardian.
"Если бы меня кто-то об этом спрашивал, я бы поискал другой способ это сделать", — сказал чиновник, отвечая на вопрос, считает ли он встречу президентов наедине хорошей идеей.
Также сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер сказал, что пока не будет известно, что произошло на встрече в столице Финляндии Хельсинки, Трампу не следует общаться с Путиным тет-а-тет — ни в США, ни в России, ни где-либо еще.
Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в Хельсинки 16 июля. Президенты Штатов и РФ, в частности, говорили об Украине. Бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы России.
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