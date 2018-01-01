В США резко отреагировали на решение Трампа пригласить Путина в Америку

Экс-советник Обамы предложил, в случае проведения встречи, организовать масштабный марш.

В США резко отреагировали на решение Дональда Трампа снова встретиться Владимиром Путиным Reuters

Бывший советник уже экс-президента США Барака Обамы по этическим вопросам Норм Айзен назвал главу штатов Дональда Трампа "дружком" российского лидера Владимира Путина из того, что он пригласил коллегу на встречу

Дональд Трамп попросил свою администрацию официально пригласить российского президента Владимира Путина посетить Вашингтон в конце этого года, заявил Белый дом в четверг. Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома, сказала, что Трамп попросил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона распространить приглашение Путина на диалог "рабочего уровня" между двумя лидерами.

Экс-советник призвал людей, в случае, если встреча состоится, организовать в Вашингтоне масштабный марш, говорится в его Twitter-аккаунте.

"Друзья, если это произойдет, давайте запланируем в столице такой марш, каких еще свет не видывал, и мирно выступим против того, чтобы Трамп сделал с США то же самое, что его лучший дружок Путин сделал с Россией. Если вы со мной — ретвит", — отмечается в сообщении.

Директор национальной разведки США Дэн Коутс узнал об инициативе американского лидера во время своего выступления на конференции по безопасности в городе Аспен (штат Колорадо) и высказал в адрес Трампа "предупреждение", пишет The Guardian.

"Если бы меня кто-то об этом спрашивал, я бы поискал другой способ это сделать", — сказал чиновник, отвечая на вопрос, считает ли он встречу президентов наедине хорошей идеей.

Также сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер сказал, что пока не будет известно, что произошло на встрече в столице Финляндии Хельсинки, Трампу не следует общаться с Путиным тет-а-тет — ни в США, ни в России, ни где-либо еще.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в Хельсинки 16 июля. Президенты Штатов и РФ, в частности, говорили об Украине. Бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы России.

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