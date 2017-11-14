Экс-депутат Госдумы назвал главную проблему Кремля

Власти РФ не умеют решать стратегические задачи, считает Боровой.

Кремль, иллюстрация Корреспондент

Российский оппозиционер, экс-депутат Госдумызаявил, что сейчас Кремль решает глобальную задачу — сохранение власти, его главной проблемой являются будущие

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

В то же время собеседник подчеркнул, что власти России не умеют решать стратегические задачи.

"Кремль решает глобальную задачу — сохранение власти. И в рамках ее решения уступать на Донбассе, уступать в Украине — это проигрыш и ущерб с точки зрения Кремля. Сегодня Кремль добивается маленького результата, поскольку их главная проблема — это выборы 18 марта (2018-го — Ред.)", — считает политик.

По его словам, власти "пытаются максимально оттянуть введение новых санкций (США — Ред.) и законов об отмывке денег российских олигархов, нелегально размещенных на Западе".

"Планируется, что 18 февраля будут обнародованы данные по поводу денег российских олигархов, а по существу, денег Путина. Вот сегодня Кремль добивается того, чтобы эти данные были обнародованы после 18 марта. Это такая маленькая их задача", — добавил он.

"Кремль умеет решать тактические задачи. По всей видимости, им тем или иным способом удастся перенести это обнародование. Но Кремль не умеет решать стратегических задач — это спасение страны, улучшение отношений со США, со всем остальным миром", — сказал Боровой.

Оппозиционер утверждает, что "Кремль не знает, как решать эти задачи и, похоже, не умеет этого делать, поэтому сосредотачивается на решении тактических задач — на сегодня максимально оттянуть момент обнародования данных об олигархах".