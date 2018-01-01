Экс-нардеп Крючков вышел из немецкой тюрьмы под залог — СМИ

Немецкий суд по письменной процедуре в течение следующих месяцев будет рассматривать вопрос об экстрадиции Крючкова.

Дмитрий Крючков вышел из тюрьмы в Германии nabu.gov.ua

Бывший народный депутат Украины Дмитрий Крючков, разыскиваемый Национальным антикоррупционным бюро Украины , вышел из тюрьмы Мюнхен-Штадельгайм под залог.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Мюнхена, которая координирует вопросы экстрадиции Крючкова по запросу Украины, передает Deutsche Welle.

Сообщается, что районный суд в городе Розенгайм по письменной процедуре в течение следующих месяцев будет рассматривать вопрос об экстрадиции Крючкова.

По данным прокуратуры, Крючков вышел на свободу до завершения судебных процедур под залог в 100 тыс. евро.

В прокуратуре также сообщили, что украинец сдал загранпаспорт и подписал обязательство не покидать пределы Германии. Мюнхенская прокуратура уже получила необходимые для экстрадиции документы, которые вскоре будут направлены в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное бюро готовит пакет документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину.

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