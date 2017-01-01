Экс-посол США назвал "абсурдным" заявление Лаврова о Будапештском меморандуме

Россия использовала военную силу против Украины для захвата Крыма, подчеркнул экс-посол США в Украине Стивен Пайфер.
"Это утверждение российского министра иностранных дел Лаврова абсолютно абсурдно. Будапештский меморандум требует от Москвы не использовать или угрожать любой силой — не просто ядерным оружием — по Украине. Лавров не глуп, он это знает", - написал Пайфер в Twitter.
При этом американский дипломат заметил, что аннексия Крыма и конфликт на Донбассе представляют серьезную проблему в отношениях между Россией и странами Запада.
"Россия использовала военную силу против Украины для захвата Крыма и провоцирования конфликта на Донбассе, что представляет серьезную проблему для отношений между Россией и Западом", — добавил Пайфер.
Напомним, 15 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина, допустив Майдан, нарушила Будапештский меморандум, а не Россия, которая "так и не применяла" ядерное оружие против Украинского государства.
Лавров утверждает, что Россия продолжает "уважать" территориальную целостность Украины после аннексии Крыма и вопрос пересмотра "Большого договора" является неактуальным.