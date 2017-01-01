Экс-посол США назвал "абсурдным" заявление Лаврова о Будапештском меморандуме

Россия использовала военную силу против Украины для захвата Крыма, подчеркнул экс-посол США в Украине Стивен Пайфер.

Заявление Лаврова является абсурдным, считает Пайфер Reuters

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер назвал абсолютно абсурдным заявление главы МИД России Сергея Лаврова, в котором тот утверждал, что Россия не нарушала Будапештский меморандум, поскольку не использовала против Украины ядерного оружия.

"Это утверждение российского министра иностранных дел Лаврова абсолютно абсурдно. Будапештский меморандум требует от Москвы не использовать или угрожать любой силой — не просто ядерным оружием — по Украине. Лавров не глуп, он это знает", - написал Пайфер в Twitter.

При этом американский дипломат заметил, что аннексия Крыма и конфликт на Донбассе представляют серьезную проблему в отношениях между Россией и странами Запада.

"Россия использовала военную силу против Украины для захвата Крыма и провоцирования конфликта на Донбассе, что представляет серьезную проблему для отношений между Россией и Западом", — добавил Пайфер.

Напомним, 15 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина, допустив Майдан, нарушила Будапештский меморандум, а не Россия, которая "так и не применяла" ядерное оружие против Украинского государства.

Лавров утверждает, что Россия продолжает "уважать" территориальную целостность Украины после аннексии Крыма и вопрос пересмотра "Большого договора" является неактуальным.