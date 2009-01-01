После переизбрания нынешнего главы РФ президентом глобальный курс страны сохранится, считает Некрасов.

Владимир Путин Reuters

Курс президента Российской Федерациистроится на конфронтации с Западом, эта составляющая его политики является самой губительной для страны.

Такое мнение бывший сотрудник администрации президента РФ и оппозиционный политический деятель Дмитрий Некрасов выразил в интервью "Обозревателю".

В то же время он подчеркнул, что для России аннексия Крыма была крайней формой глупости, ведь она спровоцировала противостояние с Европой и США.

"После переизбрания Владимира Путина (президентские выборы запланированы в 2018-м — Ред.) глобальный курс страны сохранится", — отметил собеседник.

Ранее нардеп, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров говорил, что у Владимира Путина в голове что-то перемкнуло, когда он почувствовал себя хозяином РФ.